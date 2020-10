Fratelli tutti: Bergoglio niega la fe al negar la necesidad del bautismo

Francesco – en el Sacro Convento di Assisi – Celebrazione della Santa Messa e firma dell’Enciclica “Fratelli tutti” alla tomba di San Francesco – 03/10/2020

La primera pregunta es, por qué Bergoglio firmó la Encíclica problemática a un palmo de Jesús en el sagrario. ¿Tal vez para agraviarle? ¿No había ninguna mesa más disponible?

Fratelli Tutti: ¿Por qué molestarse en ser cristiano? El amor de Dios por aquellos que lo ignoran es “el mismo”

es.news “El amor de Dios es el mismo para cada persona sin importar su religión” y “si esta persona es atea, es el mismo amor”, Francisco afirma en su encíclica “Fratelli tutti” (281) que fue filtrada en InfoVaticana.com un día antes de ser publicada.

La encíclica cita este sinsentido tomado del documental “Papa Francisco: Un hombre de palabra”, que Francisco produjo en el 2018 con el multimillonario alemán Wim Wenders Francisco describe a su “Dios” como el “Padre común” que no discrimina a ninguna persona, quienes según él son “hermanos”, independientemente del bautismo y la gracia – si bien Dios es sólo el padre de Jesucristo y de los que se incorporan a Cristo a través de los sacramentos. La encíclica también se pone del lado de los medios de comunicación oligarcas que acusan a los cristianos – que critican el odio de los medios contra ellos – de “violencia verbal a través de Internet”, convirtiendo así a la víctima en el perpetrador.

Fco describe a su “Dios” como el “Padre común” de todos los hombres que según él son “hermanos” sin importar el bautismo ni la gracia.

De ello se deduce que la Encarnación, la Pasión, Muerte y Resurrección de Dios, o la Institución de la Iglesia Católica y sus sacramentos eran innecesarias, de lo que se deriva que el pecado, o bien no existe, o carece de valor para condenar al Infierno ya que la Redención no fue vital para poder ser hermanos-hijos.

Y cabría preguntarse qué hace entonces Bergoglio sentado en la Silla de Pedro pontificando barbaridades si no cree en la eficacia del Orden Sacerdotal y demás sacramentos, doctrina o tradición eclesiales ¿A qué estamos jugando?

Este error del pseudo papa contradice la verdad de que Dios es sólo el Padre del Verbo Encarnado Jesucristo (Hijo por naturaleza divina) y de aquellos que se incorporan a Cristo por los sacramentos (hijos de adopción).

Más que nunca, resulta imprescindible recalcar la importancia del sacramento del Bautismo y cómo gracias a el, nos hacemos hijos de Dios.

Dios nos ama a todos, quiere que todos nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad (La Verdad es Jesucristo) al ser incorporados a la Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo, por el Bautismo:

“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie va al Padre, sino por Mí” (Juan 14, 6).

“Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, se salvará, más el que no creyere se condenará”

Ha surgido una nueva criatura, por lo cual el recién bautizado se llama y es realmente hijo de Dios. “El cristiano nace de Dios, es hijo suyo en el sentido real, por lo cual debe parecerse a su Padre del Cielo; su condición de hijo consistirá precisamente en participar de la misma naturaleza que Él”. (2 Corintios 5, 17).

“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”. (Mateo 28:19-20).

“Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, y le dijo: ‘Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él’. Respondió Jesús y le dijo: ‘De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.’ Nicodemo le dijo: ‘¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?’ Respondió Jesús: ‘De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es’.” (Juan 3:1-6).

“Pedro les dijo: ‘Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo’”.

“¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección.” (Romanos 6:3-5).

Fuente: Religión la Voz Libre