Abp. Viganò sobre el nuevo documento Fratelli Tutti de Bergoglio: la hermandad contra Dios es “blasfema”

277. La Iglesia valora la forma en que Dios obra en otras religiones y “nada rechaza lo verdadero y santo en estas religiones. Ella tiene un gran respeto por su forma de vida y conducta, sus preceptos y doctrinas que … a menudo reflejan un rayo de esa verdad que ilumina a todos los hombres y mujeres.” (Decl. Nostra aetate, 2)

La referencia al documento conciliar Nostra aetate es la confirmación del vínculo ideológico del pensamiento herético bergogliano con las premisas establecidas anteriormente por el Vaticano II. En las religiones falsas no hay nada verdadero y santo “ex se,” ya que cualquier elemento de la verdad que puedan preservar es en cualquier caso usurpado y utilizado para ocultar el error y hacerlo más dañino. No se puede respetar a las religiones falsas, cuyos preceptos y doctrinas deben ser excluidos y rechazados en su totalidad. Entonces, si entre estos elementos de verdad y santidad Bergoglio quiere incluir por ejemplo el concepto de un solo Dios que debe acercar a los Católicos a quienes profesan una religión monoteísta, conviene aclarar que existe una diferencia sustancial e ineludible entre el verdadero Dios Uno y Triuno y el dios misericordioso del Islam.

277. Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, la fuente de la dignidad humana y la fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo.

La única fuente de la que se puede beber es Nuestro Señor Jesucristo, a través de la única Iglesia que Él ha establecido para la salvación de las almas. Aquellos que tratan de saciar su sed de otras fuentes no sacian su sed y es casi seguro que se envenenan. También es discutible que el concepto heterodoxo de dignidad y hermandad humana del que habla Fratelli Tutti pueda encontrarse en el Evangelio, lo que contradice claramente esta visión horizontal, indistinguible e indiferentista teorizada por Bergoglio. Finalmente, la especificación “para nosotros” es engañosa, porque relativiza la objetividad del mensaje evangélico a una forma personal de ver o experimentar las cosas y, en consecuencia, lo priva de su autoridad, que surge del origen divino y sobrenatural de la Sagrada Escritura.

279. […] Un derecho humano fundamental no debe olvidarse en el camino hacia la fraternidad y la paz. Es la libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones.

La libertad religiosa para los creyentes de todas las religiones no es un derecho humano, sino un abuso desprovisto de fundamento teológico e, incluso antes de eso, no es ni filosófico ni lógico. Este concepto de libertad religiosa – que reemplaza la libertad de una sola religión, la “libertad de la religión Católica para ejercer su misión” y la “libertad de los fieles para adherirse a la Iglesia Católica sin impedimento del Estado” con la licencia para Adherirse a cualquier credo, independientemente de su credibilidad y credenda (lo que tenemos que creer) – es herético e irreconciliable con la doctrina inmutable de la Iglesia. El ser humano no tiene derecho al error: la libertad de coerción explicada magistralmente por León XIII en la Encíclica Libertas praestantissimum no elimina la obligación moral de adherirse libremente solo al bien, ya que de la libertad de este acto depende su moralidad, es decir, la capacidad de uno para merecer una recompensa o un castigo. El Estado puede tolerar el error en determinadas situaciones, pero nunca puede legítimamente situar el error al mismo nivel que la verdad, ni considerar a todas las religiones equivalentes o irrelevantes: el Magisterio condena el indiferentismo religioso, al igual que el relativismo religioso. La Iglesia tiene la misión de convertir las almas a la verdadera Fe, arrebatándolas de las tinieblas del error y del vicio. Teorizar un supuesto derecho al error y su difusión es también una ofensa a Dios y una traición a la autoridad vicaria de los Sagrados Pastores, que deben ejercer para el propósito para el cual fue establecido, y no para difundir el error y desacreditar a la Iglesia de Cristo. Es increíble que el Vicario de Cristo (se me olvidó: ¡Bergoglio ha renunciado a este título!) Pueda reconocer algún derecho a las religiones falsas, ya que la Iglesia es la Esposa del Cordero, y sería blasfemo pensar que Nuestro Señor podría tener más novias.

281. […] “Dios no ve con sus ojos, Dios ve con su corazón. Y el amor de Dios es el mismo para todos, independientemente de la religión. Incluso si son ateos, su amor es el mismo. Cuando llegue el último día y haya suficiente luz para ver las cosas como realmente son, nos vamos a encontrar bastante sorprendidos.” (De la película Papa Francisco: Un hombre de su palabra, de Wim Wenders (2018))

El uso de expresiones llamativas que carecen de claridad de significado es una de las formas que utilizan los innovadores para insinuar errores sin formularlos con claridad. La proposición “Dios no mira con los ojos, Dios mira con el corazón” puede ser, en el mejor de los casos, una expresión conmovedora, pero desprovista de valor doctrinal. Al contrario, nos lleva a creer que en Dios el conocimiento y el amor están disociados, que el amor de Dios es ciego y que, en consecuencia, la orientación de nuestras propias acciones no tiene valor a sus ojos.

La proposición “El amor de Dios es el mismo para todas las personas, de cualquier religión” es gravemente equívoca y engañosa, más insidiosa que una herejía descarada. Nos lleva a creer que la respuesta libre del hombre y la adhesión al amor de Dios es irrelevante para su destino eterno.

En el orden natural, Dios crea a cada persona con un acto de amor gratuito: el amor de Dios se extiende a todas sus criaturas. Pero toda persona humana es creada con miras a la adopción filial y la gloria eterna. Dios concede a cada uno las gracias sobrenaturales necesarias para que cada uno pueda conocerlo, amarlo, servirlo, obedecer su ley inscrita en el corazón y así llegar a abrazar la fe.

En el orden sobrenatural, el amor de Dios por una persona es proporcional a su estado de Gracia, es decir, en la medida en que esta alma corresponde al Don de Dios por la Fe y las obras, mereciendo la recompensa eterna. En los planes de la Providencia, el amor al pecador -incluidos el hereje, el pagano y el ateo- puede consistir en otorgar mayores gracias que toquen su corazón y lo conduzcan al arrepentimiento y la adhesión a la verdadera Fe.

“Cuando llegue el último día y haya suficiente luz en la tierra para poder ver las cosas como son, tendremos varias sorpresas:” esta proposición sugiere que lo que la Iglesia enseña puede de alguna manera ser refutado en el día del Juicio Final. Entre los que tendrán “varias sorpresas,” habrá quienes crean que pueden adulterar la Fe y el Orden Moral con los desvaríos de los modernistas y la adhesión a las ideologías perversas del siglo, y se verá que lo que la Iglesia siempre ha predicado, y lo que la anti-iglesia niega obstinadamente, corresponde exactamente a lo que Nuestro Señor enseñó a los Apóstoles.