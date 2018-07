El Padre Malachi Martin en su libro: “Los jesuitas y la traición a la Iglesia Católica Romana” explicó cómo, en 1963, los jesuitas se convirtieron en fanáticos comunistas de extrema izquierda, al mando de Pedro Arrupe, marxista y un gran defensor de Fidel Castro.

El disidente Arturo Sosa anuncia un proceso para ´canonizar´ al excomulgado comunista Pedro Arrupe.

Arturo Sosa SJ: “Hemos comenzado seriamente el proceso de beatificación del padre Pedro Arrupe”

Estos disidentes Jesuitas buscan llevar a las masas a la apostasía promoviendo el culto de dulía de los que murieron excomulgados. Lo cual es pecado de idolatría y apostasía.

La Iglesia católica ha excomulgado a los comunistas y a sus colaboradores.

Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. 1 Timoteo 4:1

“Beatificación” de comunistas Angelelli y Romero: una burla a la fe

Óscar Romero fue asesinado mientras promovía el periódico marxista ´El Independiente´

Herética jesuita Ibero celebra encuentro marxista.

Consultor pro-gay elegido por Bergoglio, profesa creencia herética y blasfema de los santos.

`Centro jesuita Arrupe´ promueve la homosexualidad

El comunista Arturo Sosa está llevando a cabo la agenda marxista de Bergoglio.

El apostata MARXISTA Arturo Sosa apoya los seudo-matrimonios civiles GAY, a los curas GAY, la seudo-identidad GAY, el diaconado femenino y niega al diablo.

Extracto de la entrevista al herético superior de los Jesuitas, Arturo Sosa, por el periódico español El Mundo.

Titulado: El único ‘jefe’ del Papa.

…el diccionario de la RAE. La tercera acepción de jesuita es «hipócrita, taimado».

“Llegará un momento en el que el papel de las mujeres se reconocerá más. La iglesia del futuro tiene que tener una jerarquía distinta”

P. Hablo de asuntos concretos como un mayor protagonismo de la mujer en la institución, el reconocimiento de los derechos de los homosexuales o el uso de anticonceptivos.

R. El papel de la mujer en la sociedad no ha sido fácil, las sociedades aún son muy machistas. En el Evangelio la presencia de la mujer es muy clara…

P .Me refería a su acceso al sacerdocio.

R. Sosa: Jesús no atendió a las normas comunes de la mujer de su época. Lo acompañaron siempre mujeres. La Iglesia no ha existido sin ellas nunca. Para mí son las grandes transmisoras de la fe. Llegará un momento en que su papel se reconocerá más. La Iglesia del futuro tiene que tener una jerarquía distinta, con unos ministerios distintos. Yo apelo a la creatividad femenina para que dentro de 30 años tengamos comunidades cristianas con otra estructura. El Papa ya ha abierto la puerta del diaconado [cargo clerical que no puede presidir la Eucaristía] creando una comisión. Después podrían abrirse más puertas. El problema es si la Iglesia cambia y refleja una relación distinta entre hombre y mujer.

P. ¿Y en relación al matrimonio gay?

R. Una cosa es el pensamiento público y oficial y otro lo que sucede en las comunidades. Una cosa es la homosexualidad y otra es mi compañero homosexual, aquel que forma parte de mi familia, de mi entorno. En la vida religiosa hay homosexuales y no son perseguidos, forman parte de la comunidad. El sacramento [del matrimonio] es otro tema, una cosa es reconocer el estatuto civil para que no haya discriminación y otra el aspecto teológico. Los sacramentos no nacen así (chasquea los dedos).

P .Para terminar quería preguntarle si cree que el mal es un proceso de la psicología humana o proviene de una entidad superior.

R . (Sosa):

Desde mi punto de vista, el mal forma parte del misterio de la libertad. Si el ser humano es libre, puede elegir entre el bien y el mal. Los cristianos creemos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto Dios es libre, pero Dios siempre elige hacer el bien porque es todo bondad. Hemos hecho figuras simbólicas, como el diablo, para expresar el mal. Los condicionamientos sociales también representan esa figura, ya que hay gente que actúa así porque está en un entorno donde es muy difícil hacer lo contrario.

La Virgen advirtió en la Salette que muchos sacerdotes y casas religiosas se desviarían por completo de la fe católica para perder a muchísimas almas. Nuestro Señor Jesucristo loa advirtió cuando nos dijo que vendrían muchos hablando en su nombre disfrazados de ovejas para devorar al rebaño. Igualmente los apóstoles hicieron la misma advertencia y San Pedro advierte que muchos seguirán en los vicios a estos falsos maestros. San Pedro después de advertir lo enlaza advirtiendo del castigo que quedo como ejemplo de los ángeles apostatas y de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Por eso San Pablo claramente nos advierte que no nos dejemos engañar porque NO se salvan ni los que practican la homosexualidad ni los afeminados (los que se identifican como gays-homosexuales o se cambian de sexo) sino que se condenan.

Santa Hildegarda: La homosexualidad es la suprema ofensa contra Dios

Si algún hermano tiene el infortunio de tener un familiar que ha caído en la trampa del vicio de la homosexualidad debe orar y ayunar por liberación. San Pablo nos da la esperanza cuando después de dar la lista de los que practican ese pecado que no se salvan nos dice ´esos eran muchos de ustedes´ es decir que si ellos se arrepienten y abandonan el vicio en Cristo ellos alcanzan la redención.

1 Corintios 6:11 Dios Habla Hoy Y esto eran antes algunos de ustedes; pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios.

