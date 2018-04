en.news La verdad no se encuentra necesariamente con la mayoría, dijo el cardenal Walter Brandmüller en la conferencia Iglesia Católica, ¿adónde vas?, celebrada el 7 de abril en Roma.

Brandmüller recalcó que el sensus fidei católico (el testimonio de fe dado por los simples fieles) y la “opinión pública” son dos cosas diferentes:

“Cuando los católicos en masa consideran legítimo volver a casarse después del divorcio, recurrir a la anticoncepción u otras cosas similares, esto no es un testimonio masivo de la fe, sino una desviación masiva respecto a ella”.

Brandmüller también lanzó dudas sobre los cuestionarios utilizados para recientes sínodos de obispos, pues la redacción de las preguntas contribuyó a manipular los resultados.

San Anselmo no enseña : “Si quieres estar seguro de estar en el número de los elegidos, esfuérzate de ser uno de los pocos, no de la mayoría. Y si quieres estar seguro de tu salvación, esfuérzate de estar entre la minoría de los pocos (…) No sigas a la gran mayoría de la humanidad, sino sigue a los que entran por la senda estrecha, que renuncian al mundo, que se entregan a la oración, y que nunca relajan sus esfuerzos, ni de día ni de noche, para poder alcanzar la bienaventuranza eterna”.

