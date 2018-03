Louie Verrecchio |AKA | 27 de marzo de 2018 |AKA| 27 de marzo de 2018

En su homilía del Domingo de Ramos , Su humildad sucumbió una vez más a la tentación de usar la ocasión para insultar a los fieles católicos, es decir, a los que se oponen a su programa de destrucción, tanto laicos como consagrados, – con el pretexto de predicar sobre cosas santas.

O se ha engañado a sí mismo para creer que no somos lo suficientemente inteligentes como para reconocer su acto, o que estamos tan enamorados de él mismo que simplemente no le importa.

Ostensiblemente en referencia a las multitudes que dieron la bienvenida a Jesús en Jerusalén, Francisco comentó:

Toda esta alegría y elogio es una fuente de inquietud, escándalo y malestar para aquellos que se consideran justos y “fieles” a la ley y sus preceptos rituales. Una alegría insoportable para aquellos que se endurecen contra el dolor, el sufrimiento y la miseria. Muchos de ellos piensan para sí mismos: “¡Personas tan maleducadas!” Una alegría intolerable para aquellos que han olvidado las muchas oportunidades que ellos mismos tuvieron. ¡Qué difícil es para los que se sienten cómodos y los que se creen a sí mismos en sí mismos, comprender la alegría y la celebración de la misericordia de Dios! Qué difícil es para aquellos que solo confían en sí mismos y menosprecian a los demás, compartir esta alegría.

Aquellos que creen que Francisco estaba hablando de los fariseos descritos en la lectura del Evangelio son ingenuos o ignorantes, o ambos.

En cualquier caso, no puede haber ninguna duda de que la Brigada Bergogliana, hombres como Walter Kasper, Vincenzo Paglia y Rheinhard Marx, sabían de inmediato quién tenía en mente Francisco y tal vez incluso se tomaron un momento para mirar al cielo y declarar: “Señor, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres … “

Usted verá, en el mundo de los Bergoglianos, “la ley” y los “preceptos” de los santurrones no son los del Antiguo Pacto y del Sanedrín, es la Ley Divina tal como se expresa en las doctrinas y prácticas pastorales de la Santa Iglesia Católica y los fieles que las defienden.

¿Cómo sabemos que este es el caso?

Francisco nos lo dijo claramente en las páginas de Amoris Laetitia, donde aboga en nombre de aquellos que no pueden “llevar a cabo plenamente las demandas objetivas de la ley”, como si Dios mismo fuera injusto. (cf AL 295)

Incluso pasó a equiparar la Ley Divina con un arma, diciendo:

Un pastor no puede sentirse satisfecho sólo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones «irregulares», como si fueran piedras que se lanzan sobre la vida de las personas. (AL 305)

¿Cómo puede ser que este hombre, a quien gran parte del mundo considera como el Papa, pueda equiparar la ley moral a un instrumento de muerte?

Simple: como he escrito en este espacio muchas veces, aparentemente no cree realmente en la Divinidad de Jesucristo.

Como atestiguan las palabras inolvidables del Cardenal Pacelli, Nuestra Señora de Fátima nos advirtió que llegará un momento en que el elemento humano en la Iglesia será tentado a creer que el hombre se ha convertido en Dios , el corolario de que el ser Jesucristo no es más que un hombre .

Ese momento ha llegado.

Verá, si uno no tiene dudas de que Jesucristo es Dios, y que vino de Arriba, entonces se entiende que la Ley Divina tal como se expresa en las doctrinas y prácticas de la Iglesia que habla en Su nombre no solo es liberadora y dadora de vida ; ellas no son negociables

¿Por qué?

¡Porque estamos hablando de los mandamientos de Cristo Rey!

Si, por otro lado, uno alberga serias dudas en cuanto a la Divinidad de Cristo, entonces uno se siente tentado de ver los decretos de la Iglesia que hablan en Su nombre como provenientes no de Dios sino de un hombre. En ese caso, uno puede creer que están sujetos a cambios en manos de otros meros hombres.

Además, si uno cree que el hombre se ha convertido en Dios, y Francisco nos ha dado muchas razones para creer que lo hace, entonces se supone que el hombre está a la par con lo divino, y la Ley Divina misma está sujeta a ser reescrita por meros hombres de acuerdo con las “circunstancias concretas” de la actualidad.

Este es el programa Bergogliano en pocas palabras: es un esfuerzo por reescribir la Ley Divina.

Al haber aprendido bastante bien el enfoque de los políticos impíos, en el proceso de atraer a las masas para que lo siguieran, Francisco y Cía. Decidieron que la “Ley Divina” debía ser renombrada; es decir, debe ser referido de una manera que no suene tan inmutable:

Por eso, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada «irregular» viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Los límites no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma. Un sujeto, aun conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender «los valores inherentes a la norma» o puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. Como bien expresaron los Padres sinodales, «puede haber factores que limitan la capacidad de decisión»[ AL 301]

¿Ves lo que hizo ahí?

La Ley Divina contra el adulterio y la fornicación (también rebautizada como “situaciones irregulares”) no es más que “una regla”.

Y todos sabemos para qué están hechas las reglas; al menos hasta el momento en que sean reescritas.

