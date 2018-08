Traducción: Religión la Voz Libre

HARRISBURG, Pa. (AP) – Más de 1,000 niños, y posiblemente muchos más, fueron molestados por cientos de sacerdotes católicos en seis diócesis de Pensilvania, mientras que altos funcionarios de la iglesia tomaron medidas para encubrirlo, de acuerdo con un informe del gran jurado de hoy martes.



El gran jurado dijo que cree que el “número real” de niños abusados podría ser “miles” ya que se perdieron algunos registros y las víctimas tenían miedo de presentarse. El informe dice que más de 300 clérigos cometieron el abuso durante décadas, a partir de mediados de la década de 1950.



El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que la investigación de dos años encontró un encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la iglesia en Pensilvania y en el Vaticano.





“El encubrimiento fue sofisticado. Y todo el tiempo, sorprendentemente, el liderazgo de la iglesia mantuvo registros del abuso y el encubrimiento. Estos documentos, de los archivos secretos de la propia diócesis, formaron la columna vertebral de esta investigación “, dijo en una conferencia de prensa en Harrisburg.



Significativamente, el informe culpó al cardenal Donald Wuerl, ex obispo de Pittsburgh que ahora lidera la arquidiócesis de Washington, por la ocultación del abuso sexual del clero. Wuerl, uno de los cardenales de más alto perfil en los Estados Unidos, emitió un comunicado en el que dijo que había “actuado con diligencia, con preocupación por las víctimas y para evitar futuros actos de abuso”.



El gran jurado examinó acusaciones de abuso en diócesis que ministran a más de la mitad de los 3,2 millones de católicos del estado. Su informe se hizo eco de los hallazgos de muchas investigaciones anteriores de la iglesia en todo el país en su descripción del abuso sexual generalizado por parte del clero y el ocultamiento por parte de los funcionarios de la iglesia.



La mayoría de las víctimas eran niños, pero también fueron abusadas niñas, según el informe. El abuso varió desde tocamientos y masturbación hasta la violación a***, o*** y vaginal.



“Los funcionarios de la Iglesia describieron rutinaria y deliberadamente el abuso como juegos bruscos, lucha y conducta inapropiada. No era ninguna de esas cosas. Fue un abuso sexual infantil, incluida la violación “, dijo Shapiro.



El panel concluyó que una sucesión de obispos católicos y otros líderes diocesanos trataron de proteger a la iglesia de la mala publicidad y la responsabilidad financiera encubriendo el abuso, no informando a los clérigos acusados a la policía y desalentando a las víctimas de ir a la policía.



Sin embargo, el trabajo del gran jurado no dará como resultado la justicia para la gran mayoría de los que dicen haber sido molestados por sacerdotes cuando eran niños. Si bien la investigación arrojó cargos contra dos clérigos los otros sacerdotes identificados como perpetradores están muertos o evitarán ser arrestados porque sus presuntos crímenes son demasiado viejos para procesarse bajo la ley estatal.



“Estamos enfermos por todos los crímenes que quedarán impunes y sin compensación”, dijo el gran jurado.



El documento llega en un momento de nuevo escrutinio y nuevo escándalo en los niveles más altos de la Iglesia Católica de los EE. UU. El Papa Francisco despojó al título del Cardenal Theodore McCarrick de 88 años y le ordenó una vida de oración y penitencia en medio de acusaciones de que McCarrick había abusado sexualmente de niños durante años y había tenido mala conducta sexual con seminaristas adultos.



Wuerl ha recibido duras críticas por su respuesta al escándalo de McCarrick, y algunos comentaristas cuestionaron sus afirmaciones de sorpresa e ignorancia por las acusaciones de que McCarrick abusó sexualmente de jóvenes seminaristas.

Wuerl reemplazó a McCarrick como el arzobispo de Washington después de que McCarrick se retirara en 2006.



El gran jurado de Pensilvania, convocado por la oficina del fiscal general del estado en 2016, escuchó a docenas de testigos y revisó más de medio millón de documentos internos de las diócesis de Allentown, Erie, Greensburg, Harrisburg, Pittsburgh y Scranton.



Algunos clérigos actuales y anteriores mencionados en el informe acudieron a los tribunales para evitar la liberación de los informes, argumentando que violaba sus derechos constitucionales a la reputación y el debido proceso legal. El Tribunal Supremo del estado dijo que el público tenía derecho a verlo, pero dictaminó que los nombres de los sacerdotes y otras personas que se opusieron a los hallazgos quedarían en espera de una audiencia en septiembre sobre sus reclamos.



Las identidades de esos miembros del clero permanecen bajo el sello de la corte.



Un par de diócesis decidieron despojar al acusado de su anonimato antes del informe y dieron a conocer los nombres de los miembros del clero que fueron acusados de conducta sexual inapropiada. El viernes, el obispo de la diócesis de Pittsburgh dijo que algunos sacerdotes nombrados en el informe todavía están en el ministerio porque la diócesis determinó que las acusaciones contra ellos no estaban fundamentadas.

Wuerl presunto practicante de la homosexualidad. Está conectado con el pedófilo Maciel / rito de Sodoma & sacerdocio sodomita, Wuerl estaba allí, en los asientos de influencia, permitiendo las sacrílegas misas gay ‘Dignity Mass’ .

Francisco, la Fundación papal y el Cardenal Roger Mahony El dinero habla

