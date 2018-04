El fraudulento “exorcista” argentino Manuel Acuña confesó delante de la Prensa de Argentina, Nuevo Diario de Santiago de Estero que Bergoglio le remitía casos para hacer Exorcismos.

Nuevo Diario 02 de Marzo de 2014

«Amistad con Bergoglio

Es conocida también su amistad con Jorge Bergoglio, hoy el papa Francisco. Es un secreto a voces que, muchas veces, el mismo Bergoglio recomendaba a Acuña para que intervenga en algún caso, debido a su conocida sapiencia en el tema. “Somos muy amigos, el Santo Padre es una persona extraordinaria. Nos conocemos bien, y tiene un gran respeto por la sanidad espiritual”. Cuenta el obispo»

Carlos Alberto Mancuso confirma que Bergoglio remitía los casos de exorcismo porque no había nombrado exorcistas en su diócesis. Es oficio del Obispo nombrar en cada diócesis exorcistas y si no hubiere ninguno el mismo Obispo es el exorcista de su diócesis!

Monseñor Carlos Alberto Mancuso: el propio Papa Francisco, cuando era el Cardenal Arzobispo de Buenos Aires, le enviaba casos de posesos, “porque no tenía exorcistas en Buenos Aires. Me los enviaba a La Plata, que queda a una hora; hacíamos ese servicio y quedaba muy agradecido”, señala el obispo a diario El Tiempo.

Jorge Mario Bergoglio fue arzobispo de Buenos Aires desde 1998 hasta 2013 , Cardenal desde 21 de febrero de 2001 y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina del 2005 al 2011.

Esta noticia toma relevancia actual porque el profesor Giuseppe Ferrari, un organizador del “Curso sobre Exorcismo” que se celebra anualmente en la Universidad romana “Regina Apostolorum”, que pertenece a los Legionarios de Cristo, el 19 de abril hizo la declaración herética ante el New York Times que para la conferencia del próximo año pretende invitar “al exorcista preferido del Papa, un luterano”.

Y varios periódicos italianos escribieron la noticia con la declaración herética: «Durante el curso surgió, por ejemplo, que el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que también habló de la presencia del demonio en la última exhortación apostólica «Gaudete et exsultate », cuando era arzobispo de Buenos Aires, también tenía una Exorcista luterano entre sus asesores». Il Periodico News

Acuña también contó al Periódico como conoció a Bergoglio.

«Una amistad que es de larga data

La amistad entre el Papa Francisco y el obispo Manuel Acuña data de hace muchos años. Vale recordar que la labor de este Luterano viene de largo tiempo. Siempre trabajando en la tarea de ayudar en lo que el momento requiera.

Manuel recuerda que en 2001, en pleno tambaleo de la presidencia de De La Rúa, se generó un intento de reestructuración del registro de cultos. Esto vendría acompañado de una especie de reempadronamiento y seguro también el cobro de licencias y varias restricciones. Esto fue motivo de inquietud para todos los cultos, salvo para la Iglesia católica dependiente de Roma. Por tal motivo el padre Manuel Acuña pidió una audiencia con el entonces cardenal Jorge Bergoglio, que lo recibió de inmediato. “Allí, como las cosas que uno muchas veces no espera, me encontré con la gracia de una gran amistad”. Cuenta Acuña.

La sencillez que hoy es un rasgo mundialmente conocido en el Sumo Pontífice, es una de sus cualidades más destacables.

“Al recibirme, me hizo pasar a su despacho. Y me acercó una silla que era de diseño moderno, muy cómoda y él eligió un banquito que puso delante de mi para, así sentados frente a frente, conversar durante más de veinte minutos. En un momento me interrumpió: “¿Usted se llama Manuel?”, preguntó con delicadeza. Yo respondí afirmando. Entonces él me volvió a decir: “A partir de ahora, somos amigos y yo para usted soy Jorge”.

Allí comenzó esta amistad. Hoy por su indudable abultada agenda y por la distancia, el contacto no es tan fluido, pero somos amigos y eso no importa. Guardo para mí muchos momentos en los que nos hemos juntado a orar. Incluso por teléfono. Esa es una gran bendición, no puedo pedir más”, concluye el obispo Manuel Acuña».

Bergoglio reconocía públicamente a este impostor como si fuera un verdadero ‘Obispo‘ como lo demuestra el mismo Acuña en sus redes sociales. Su herético amigo Manuel Acuña lleva puesta la cruz pectoral que Bergoglio le regaló.

Manuel Acuña quien promueve el culto pagano a los duendes en las redes sociales y en la televisión de Argentina, fundó en Argentina una escuela para supuestamente enseñar sobre exorcismos donde invita para dictar sus cursos ‘ecuménicos’ internacionales a chamanes como su amigo Paulino Martínez y a parasicólogos de la Francmasonería como Gustavo Fernández.

Este herético luterano, en lugar de expulsar al demonio induce las posesiones diabólicas, promueve el culto a los duendes y avala a las ocultistas: Liliana Chelli y Sandra Noval que se dedican a promover el culto a los duendes y la brujería.

Manuel Acuña le dio a la ocultista Liliana Chelli, que tiene un Libro de hechizos y conjuros, un certificado para poder impartir ocultismo, que llama: “enseñanzas espirituales”.

Manuel Acuña También ha sido acusado por un comentarista argentino de la pagina católica Panorama Internacional de tener ‘seminaristas’ abiertamente homosexuales. Acuña tiene en toda la red varias denuncias de fraudes y escándalos. En el 2011 celebró en la televisión una bodas “bígama” de hecho, de rito luterano para una pareja de adúlteros. Manuel Acuña celebró una boda inválida entre Estefania Colombo y el millonario Tomás Costantini que aun este no se habían divorciado civilmente, etc.

Acuña cometió un delito por realizar una boda donde existía un impedimento que cause su nulidad absoluta (como sucede en este caso de matrimonio anterior subsistente).

Título IV –

Delitos contra el estado civil

Capítulo I –

Matrimonios ilegales

Art. 134.- Serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años, los que contrajeren matrimonio sabiendo ambos que existe impedimento que cause su nulidad absoluta.

Art. 135.- Serán reprimidos con prisión de dos a seis años:

1º. el que contrajere matrimonio cuando, sabiendo que existe impedimento que cause su nulidad absoluta, ocultare esta circunstancia al otro contrayente;

2º. el que engañando a una persona, simulare matrimonio con ella.

El Magisterio de la Iglesia católica decreta la excomunión automática de Jorge Mario Bergoglio y completamente nula todas sus promociones y elevaciones por haberse desviado de la fe católica y traicionarla en Argentina.

