ES MIEMBRO DE BLAGG, ASOCIACIÓN DE GAYS Y LESBIANAS

El juez que ha sentenciado a Alfie Evans pertenece al lobby LGTBI

Anthony Hayden, el juez británico que ha prohibido que Alfie Evans sea trasladado a Italia para recibir atención médica, es miembro de BLAGG (Bar Lesbian and Gay Group) y es coautor de un libro sobre niños y familias del mismo sexo

24/04/18 10:20 PM





Ver también

Juez en el centro del caso Alfie Evans es un activista pro-gay

Un juez británico impide llevar a Alfie a Italia y su padre dice que le quieren matar de hambre

Alfie Evans se aferra a la vida, Italia acude en su rescate

Se ha puesto en marcha la ejecución de Alfie Evans

(InfoCatólica) La web de BLAGG se congratuló en aunciar que uno de sus miembros, el juez Anthony Hayden, había sido nombrado por la Reina Isabel como Juez del Tribunal Superior del Reino Unido y su adscripción a la División de Familia.





Blagg se presenta como una «red de apoyo para lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero en el Colegio de Abogados, y para aquellos que ingresan a la profesión».

Igualmente aseguran que llevan a cabo un «importante trabajo en la política. Los departamentos gubernamentales, las organizaciones benéficas de alto perfil y los académicos y profesionales extranjeros nos consultan regularmente, y además mantenemos estrechos contactos con el departamento de Igualdad de Oportunidades del Consejo de Abogados».

Hayden es también uno de los autores del libro «Children and Same Sex Families: A Legal Handbook» (Niños y Familias del mismo sexo: un manual legal), en el que se aborda toda la legislación británica sobre uniones del mismo sexo, adopción de niños por parejas homosexuales, maternidad subrogada, parejas de hecho, testamento y sucesiones, etc.

Como fiel representante del lobby gay, que busca acabar con la familia según la ley natural, toda la sabiduría legal de Hayden ha sido puesta al servicio de la destrucción de la familia de Alfie Evans, negando de facto la patria potestad de los padres sobre el pequeño.

El juez además se permitió hoy la licencia de criticar a las personas cercanas a la familia de Alfie, acusándoles de dar falsas esperanzas y de crear un espectáculo «deprimente de un público joven y fanático».

www.infocatolica.com

Anuncios