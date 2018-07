Artículo publicado originalmente en Nuestro Blog en Inglés 4christum

Panorama católico internacional:

Maccarone, era persona cercana a los Kirchner. Maccarone era además <![CDATA[]]>decano de la Facultad de Teología de la UCA<![CDATA[]]>, Universidad pontificia de Buenos Aires, cuyo Gran Canciller era entonces el Arzobispo de Buenos Aires.

El sacerdote pedófilo homosexual Maccarone fue atrapado infraganti teniendo una relación homosexual con su joven chofer quien lo filmó en un vídeo.

Univisión: Serrano sostuvo que asumió esa actitud en “venganza” porque el prelado le había prometido que haría gestiones para conseguirle un empleo en la administración pública provincial, la principal fuente laboral del distrito de 500 mil habitantes.

Sin embargo, la Iglesia católica, culto mayoritario del país, atribuyó la filmación casera de 15 minutos a una “venganza política” contra Maccarone.

De hecho, cuando estalló el escándalo, la conferencia episcopal de Argentina , presidida por Bergoglio en ese momento, emitió una declaración de solidaridad que produjo un escándalo adicional.

Entre los que Maccarone abusó sexualmente habían algunos menores de edad, como en el caso de Chascomús.

En 2005, Maccarone renunció después de admitir una relación homosexual.

Luego surgieron dos escándalos porque se le permitió celebrar los sacramentos y oficiar Misas; y también porque continuó siendo ayudado por Bergoglio como profesor emérito de la UCA. Él permaneció en el ministerio. Fue visto en 2010 celebrando una Misa de Confirmación para una adolescente en Santiago del Estero. Maccarone murió el 29 de marzo de 2015 sin haber pagado por sus crímenes, al contrario, Bergoglio lo recompensó

Bergoglio usó la misma estrategia que utilizó para encubrir al obispo chileno Juan Barros, cómplice del pedófilo Karadima:

La Nueva: Guillermo Marcó, vocero del arzobispado porteño, consideró que la renuncia de Maccarone pudo ser fruto de una “venganza política por su lucha a favor de los más necesitados en una provincia con una impunidad y con un nivel de corrupción que mantuvo a la gente en la pobreza más extrema”.

Funcionarios de la Iglesia creen que un prelado argentino de mentalidad reformista que se muestra en un video comprometedor fue blanco de una venganza política.

Church officials believe that a reform-minded Argentine prelate shown in a compromising video was the target of a political vendetta.

Bergoglio utilizó la misma táctica con la que mintió para encubrir los escándalos homosexuales de ‘ Monseñor ‘ Ricca y de su amigo pedófilo Julio César Grassi a quien Bergoglio también encubrió.

Diario 7: Francisco cree, y dice en privado, que el padre Julio César Grassi es inocente, víctima de un complot o venganza llevado a cabo por uno de los mayores grupos de medios del país.

Periódicos como Los Angeles Times y agencias de noticias como Catholic News Agency confirmaron la existencia del video.

The Wanderer: El vocero del arzobipado porteño salió a decir, además, que el video difundido correspondía a “la vida privada” de Mons. Maccarone.

Blog Católico Argentino: También es dable mencionar la cercanía y protección del cardenal Bergoglio al obispo Maccarone, que tuvo que dejar su puesto como obispo de Santiago del Estero por haber sido filmando siendo sodomizado por un taxista (aquí), y que como premio fue asignado como profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica Argentina UCA, a pesar de que contravenir expresamente el estatuto de dicha institución que exige “integridad de vida” en sus docentes.



Maccarone ha sido llamado “la diva” – del episcopado argentino

La Cigüeña de la Torre | Ha muerto el obispo argentino Maccarone

Protagonista de un tremendo escándalo eclesial que le costó la diócesis de Santiago del Estero en 2005. Que hizo que fuera conocido en Argentina, jugando con su apellido, como Mariccone. Tenía 74 años y figuraba oficialmente como obispo emérito de aquella diócesis. Más bien demérito, muy demérito. Creo que fue sumamente injusto mantenerle como obispo tras un asqueroso vídeo que le filmó su chapero. En mi opinión debió haber sido reducido al estado laical.

El pedófilo homosexual Maccarone es un icono honrado por los heréticos “sacerdotes para el Tercer Mundo“; sacerdotes izquierdistas de la “opción para los pobres” de Argentina.

La Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, a través de su presidenta Hebe de Bonafini, envió una carta a Maccarone para expresar su “solidaridad” y enfatizar que “la Iglesia de Jesús” es lo que él representa

Uno de sus sucesores, es Bokalic, Obispo Auxiliar de Bergoglio que fue el responsable de permitir el sacrilegio homosexual en la Iglesia de Santiago del Estero en Argentina.

El pedófilo homosexual Juan Carlos Maccarone fue honrado con un funeral católico y una misa ofrecida por el apóstata modernista Vicente Bokalic.

Bergoglio encubrió al abusador sexual Rubén Pardo y lo escondió en el Hogar Sacerdotal de Condarco 581

Por lo tanto el próximo que DEBE renunciar es el propio Bergoglio cómplice de pedófilos.

En su libro sobre el Cielo y la Tierra, Bergoglio mintió para negar la existencia de los casos de abuso sexual que él encubrió en su diócesis

Bishop-accountability

“En la diócesis nunca me pasó, pero un obispo me llamó una vez por teléfono para preguntarme qué había que hacer en una situación así y le dije que le quitara las licencias, que no le permitiera ejercer más el sacerdocio, y que iniciara un juicio canónico en el tribunal correspondiente a esa diócesis”.

Bergoglio encubrió curas pederastas siendo Cardenal y el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina.

