El herético y apóstata Blase Cupich inválidamente elegido “cardenal” por Bergoglio, pidió perdón en la Sinagoga a aquellos en la audiencia que habían sido evangelizados ‘proselitizados’ por los católicos. Chicago Tribune

San Bernardo Se debe pretender la conversión de los judíos

Firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia Católica , no sólo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y, sus ángeles (Mt 25, 41), a no ser que antes de su muerte se uniere con ella; (Denzinger-Hünermann, 1351. Concilio de Florencia. Bula Cantate Domino, de 4 de febrero de 1442 )

La primera consideración es que las ceremonias de la Ley Mosaica fueron derogadas por la venida de Cristo y que ya no pueden ser observadas sin pecado después de la promulgación del Evangelio. Por lo tanto, la distinción entre comidas puras e impuras proclamada por la Antigua Ley pertenece al los preceptos ceremoniales: esto es suficiente para que se pueda sostener correctamente que aquélla ya no existe y que no es admisible una discriminación entre los alimentos. (Benedicto XIV, Encíclica Ex quo primum, n.61, 1 de marzo de 1756)