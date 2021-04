Bergoglio coloca una imagen blasfema y anti-bíblica del ‘hijo de perdición’ que promueve la herejía del universalismo en su estudio personal en el Vaticano

Uno no era suficiente: Francisco cuelga un segundo cuadro de Judas en su estudio

es.news Una segunda representación de Judas apareció en el estudio privado de Francisco, informó el 1 de abril L’Osservatore Romano en un artículo que en mejores tiempos habría sido considerado una broma del Día de los Inocentes.

El cuadro antibíblico muestra a un Cristo desnudo inclinándose sobre el Judas muerto para atenderlo. Se lo regaló a Francisco su autor, un francés inspirado en el libro de Francisco “Quando pregate dite Padre Nostro” (Cuando reces, di Padre Nuestro) que se publicó en 2018 y ya está olvidado.

En él, Francisco malinterpreta el capitel de la Iglesia de la Abadía de Vézelay (Francia), que muestra a un hombre -que según la página web de la basílica no es Cristo- llevándose el cuerpo de Judas. Francisco confunde al hombre con “Jesús, el Buen Pastor, que lleva sobre sus hombros a Judas muerto como la última oveja perdida”.

Según L’Osservatore Romano, Francisco ya tenía una foto del capitel detrás de su escritorio, por lo que la nueva representación es la segunda imagen de Judas en su despacho.

Dado que Francisco es personalmente despiadado y vengativo, esto muestra una reveladora atracción no por el Buen Pastor, sino por otro traidor de Cristo.

Bergoglio maliciosamente manipula el lenguaje para torcer las Escrituras ya que cuando el mismo Jesucristo termina la Parábola de la “oveja perdida” dice que los ángeles se alegran por un pecador que se arrepiente, es decir, esa “oveja perdida” que representa al pecador, para ser salvo necesita arrepentirse, abandonar el pecado y convertirse. Pero el anti-evangelio de Bergoglio en lugar de llamar a la “oveja perdida” al arrepentimiento para que se salve ha logrado la obstinación de los pecadores en su rebelión contra Dios, y ha logrado que pequen contra el Espiritu Santo y cometan el pecado de presunción llevándolos a la impenitencia final que es un camino de perdición eterna. Y esa tal ‘oveja perdida’ en vez de ser rescatada del dominio del diablo seguirá perdida eternamente.

Lucas 15: 7 Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento.

Traditioninaction: Más de una vez el Papa Francisco ha mencionado (aquí y aquí) que tiene una foto de Judas colgando de la higuera en la pared detrás de su escritorio. TIA: ‘¿Cómo terminó Judas? No lo sé ‘… pregunta Francisco a pesar de las fuertes palabras de Cristo de que está condenado.

Mientras estaba yo con ellos, yo los defendía en tu Nombre. He guardado los que tú me diste y ninguno de ellos se ha perdido sino el hijo de la perdición, cumpliéndose así la Escritura. Juan 17:12

San Agustín:

Los que me diste, yo los guardé, y ninguno se perdió sino el Hijo de perdición: es decir, el traidor de Cristo, predestinado a perdición; para que se cumpla la Escritura, especialmente la profecía, en el Salmo 108 (Catena Aurea)

Novus Ordo Watch: Francisco: “Alguien podría pensar, ‘Este Papa es un hereje’ …” por decir que Judas Iscariote podría ser salvo.

“Pero, hay una cosa que me hace pensar que la historia de Judas no termina ahí … Quizás alguien podría pensar, ‘este Papa es un hereje …’ ¡Pero, no! Deberían ir a ver un capitel medieval particular de una columna en la Basílica de Santa María Magdalena en Vézelay, Borgoña [en Francia] ”, dijo

Bergoglio se burla del Evangelio por eso el no tiene ningún reparo de sacar a un condenado del Infierno para rendirle honor como hizo con el réprobo Lutero que murió en pecado mortal fuera de la Iglesia sin arrepentirse.

Bergoglio niega la Justicia de Dios.

La justicia y la misericordia están tan unidas que la una sostiene a la otra. La justicia sin misericordia es crueldad; y la misericordia sin justicia es ruina, destrucción (Santo Tomass seran de Aquino, en Catena Aurea, vol. 1, p. 247).

El Credo «Atanasiano» juzga la idea herética de que todos se salvan que tiene Francisco

Para salvarse es necesaria la fe católica

Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica; y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. (Denzinger-Hünermann, 75. Símbolo Quicumque)

Bergoglio obstinadamente promueve la herejía del universalismo: “Todos nosotros nos encontraremos allá arriba, todos”

“¿Qué es el (Falso) evangelio de la inclusión?”

El evangelio de la inclusión es simplemente la antigua herejía del universalismo a la que se le ha dado un nuevo nombre. El universalismo es la creencia (herética) de que todas las personas eventualmente se salvarán e irán al cielo. El evangelio de la inclusión, tal como lo enseñan Carlton Pearson y otros, abarca varias creencias falsas.

Observar los Mandamientos es condición para la salvación

La tercera cuestión es la más peligrosa, de la cual, por haber sido poco estudiada e investigada, no según la divina palabra, me parece a mí que ha salido toda esta opinión, en la que se promete a los que viven perversísima y perdidamente, que aunque perseveren en ese modo de vivir, y con tal de que crean solamente en Cristo, y reciban sus sacramentos, que van a llegar a la salvación y a la vida eterna, contra la sentencia clarísima del Señor que responde al que desea la vida eterna: Si quieres llegar a la vida, guarda los mandamientos; y recordó qué mandamientos, a saber: aquellos que evitan los pecados, a quienes no sé cómo se les promete la salvación eterna por la fe, que sin obras es muerta. (San Agustín. De fide et operibus, 27, 49)

Es un acto de justicia condenar a los empedernidos

Siendo Dios infinitamente grande, el pecado cometido contra Él es en cierto modo infinito, y por eso digno en cierto modo de una pena infinita. Como la pena no puede ser intensivamente infinita, porque nada creado puede ser infinito de esta manera, se deduce que el pecado mortal debe ser castigado con una pena infinita en duración. Además, la pena temporal se impone al que puede corregirse, para que se enmiende y purifique; luego si el pecador no puede corregirse, y si la voluntad está obstinadamente adherida al pecado, como se ha dicho antes, hablando de los condenados, claro es que su pena no debe tener fin. (Santo Tomás de Aquino. Compendio de Teología, 173, 438)

La Monja mística alemana Hildegarda de Bingen advirtió en su Libro obras divinas XXVII:

“Entonces la mayor parte de los hombres abandonarán la auténtica fe católica y se convertirán al hijo de la perdición.”… entonces surgirá de pronto una agitación de las herejías y confusiones dentro de la Iglesia.” …las herejías serán tales, que los herejes podrán predicar abiertamente y en plena seguridad sus erróneas creencias. La duda y la incertidumbre en la fe católica de los cristianos aumentarán tanto, que las gentes dudarán a qué Dios dirigirse. ”…para que en comparación con los suyos, el Hijo de Dios tenga solo un pequeño número de fieles. ”…el diablo tuvo seguidores en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, engañando a los primeros con la idolatría y a los segundos con las herejías. …también se perderá el que adore los escritos de este hombre perdido, tributándole culto, y quien conserve en su corazón los escritos de Satanás, que fue echado por Dios ya que quiso ser Dios.”

Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, si posible fuese, os predique un evangelio diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8

Noticias Relacionadas:

Vox Cantoris Blog Católico de Canada: La blasfemia homoerótica de L’osservatore Romano

El Apóstata y homosexual Vincenzo Paglia hereticamente dijo: los que dicen que Judas está en el infierno son “herejes” y los sacerdotes pueden “acompañar” a los suicidios asistidos

El apóstata James Martin también niega la enseñanza católica tradicional de que Judas fue condenado