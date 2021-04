Jerarquía Apóstata rinden homenaje a uno de los suyos

Kung no solo negó y desafió el dogma de la infalibilidad papal sino que también relativizó la divinidad de Cristo, un dogma que, según él, dificulta el diálogo del cristianismo con el islam y el judaísmo.

«Veo una cantidad de eclesiásticos castigados de excomunión, que no parecen inquietarse ni incluso saberlo. Y sin embargo son excomulgados cuando toman parte en esas empresas, cuando entran en asociaciones y se adhieren a opiniones sobre las que pesa el anatema . Veo estos hombres rodeados de una nube como de un muro de separación. Se ve por esto cuanto Dios tiene en cuenta de los decretos, de las ordenes y de las defensas del jefe de la Iglesia y los mantiene en vigor cuando incluso los hombres no se inquietan de ello, reniegan de eso o se ríen. (AA.III.148) Profecía de Ana Catalina Emmerich

Hans Küng recibió un premio de la masonería.

El 18 de mayo de 2007 recibió un premio público de los masones. En esta ocasión, un Gran Maestro masónico le dijo a Hans Küng: “Hablas desde nuestra alma masónica”.

La entrega de este premio evocó, entre otros, incluso la reacción de los católicos en la República Checa (CR):

“Hans Küng no solo no es católico, sino que ya no es cristiano. Negar la divinidad de Cristo y ponerlo al mismo nivel que Mahoma o Buda, esto ya no es cristiano. Si incluso a pesar de esto todavía se le permite servir como sacerdote católico, administrar los sacramentos, confesar y predicar, entonces es francamente escandaloso “. (Dr. Radomír Malý) El Dr. Radomír Malý nació en 1947 y hoy es un académico y periodista católico muy conocido y respetado en la República Checa.