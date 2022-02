Bergoglio peca contra el Espíritu Santo al desafiar la Verdad revelada y al difundir la blasfemia herética contra la comunión de los santos que promueve el pecado de la impenitencia final y la herejía del universalismo

Abrió su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre, contra su santuario y contra los que habitan en el cielo. Apocalipsis 13:6.

El apóstata Jorge Mario Bergoglio maliciosamente define la «Comunión de los Santos» e incluye apóstatas, herejes y blasfemos.

La impenitencia final es un Pecado contra el Espiritu Santo.

La “comunión de los santos” de Francisco incluye a abortistas, nacionalsocialistas y racistas

es.news Cada miembro de la Iglesia está ligado a cada uno de nosotros, dijo Francisco a su público en la audiencia general del 2 de febrero, afirmando que nada ni nadie, ni siquiera la muerte, puede romper este vínculo.

Evidentemente, esta afirmación es falsa. Francisco añadió otro clavo a su ataúd con la pregunta 💀“Aquéllos que han negado la fe, que son apóstatas, que son los perseguidores de la Iglesia, que han negado su bautismo, ¿también estos están en casa?”, a lo que respondió: “Sí, también estos. Todos ellos. Los blasfemos, todos ellos. Somos hermanos. Esta es la comunión de los santos”.💀

En otras palabras: Francisco predicó que su “comunión de los santos” incluye a los abortistas, los nacional-socialistas y los racistas (“todos ellos”). La única excepción son -gracias a Dios- los católicos de Rito Romano, a los que Francisco odia desde el fondo de su corazón.

Bergoglio pertenece a la anti iglesia del anticristo, a la comunión de los profanos. Esa misma secta a la que pertenece el apostata activista gay James Martin que también se ha atrevido a blasfemar contra los santos. El apostata James Martin blasfemando dijo que «algunos santos eran gays y que en cielo se encontraran homosexuales.

La enciclopedia católica clasifica la Blasfemia en tres tipos: Herética, imprecatoria, contumaz.

La Blasfemia es herética cuando el insulto a Dios envuelve una declaración que es contra la fe, como en la afirmación: “Dios es cruel e injusto”

Bergoglio ha cometido los tres tipos de Blasfemia.

El Magisterio de la Iglesia enseña que los herejes y los apóstatas están fuera de la comunión de la Iglesia y no pertenecen al Cuerpo Místico de Jesucristo.

El Papa Pío XII decretó en su Encíclica Mystici Corporis Christi, la Doctrina sobre el Cuerpo Místico de Cristo, que la herejía y la apostasía son graves pecados que separan por su misma naturaleza al hombre del Cuerpo de la Iglesia.

De los que están fuera de la Iglesia

Catecismo Mayor San Pio X Del noveno artículo del Símbolo 6º. De los que están fuera de la Iglesia 225. ¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los Santos? No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados, y en ésta, los que están fuera de la verdadera Iglesia. 226. ¿Quiénes están fuera de la verdadera Iglesia? Están fuera de la verdadera Iglesia los infieles, los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados.

San Pedro describe en su Segunda Carta 2:22 a los apóstatas como el cerdo que se revuelca en el lodo o el perro que come su vómito.

12 Estos hombres son como animales irracionales, destinados por ley natural a ser cazados y a morir; hablan mal contra las cosas que no conocen, y morirán como los animales;

13 ése será el pago merecido por su injusticia; encuentran su felicidad en el placer de un día; hombres corrompidos e inmundos, se gozan en sus engaños mientras banquetean con vosotros;

14 tienen sus ojos llenos de adulterio y no se hartan de pecar; seducen a los inestables; tienen el corazón habituado a la avaricia, son gente maldita.

15 Abandonaron el buen camino, se extraviaron y siguieron el ejemplo de Balaán, hijo de Beor, que habiendo buscado el salario de la injusticia,

16 encontró la reprensión de su falta de honradez cuando una muda bestia de carga habló con voz humana y frenó la insensatez del profeta.

17 Éstos son fuentes sin agua, nubes azotadas por el viento, a quienes les aguardan densas tinieblas.

18 Con sus discursos pomposos y vacíos despiertan los deseos carnales y el desenfreno de aquellos que apenas habían logrado escapar de los que viven en el error.

19 Les prometen la libertad, mientras ellos son esclavos de la corrupción, puesto que somos esclavos de aquel que nos ha dominado.

20 En efecto, si después de haber escapado de la corrupción del mundo mediante el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo se dejan de nuevo envolver y vencer por ellas, su estado final viene a ser peor que el primero.

21 Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que, después de haberlo conocido, apartarse del mandamiento santo que se les había transmitido.

22 Se cumple en ellos la verdad de aquel dicho: El perro vuelve a comer lo que había vomitado y la cerda lavada vuelve a revolcarse en el cieno.

Hebreos 6 – Biblia de Jerusalen

4 Porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 5 saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro, 6 y a pesar de todo cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia.

Santa Hildegarda advirtió que en el tiempo del hijo de la perdición: “Las herejías serán tales, que los herejes podrán predicar abiertamente y en plena seguridad sus erróneas creencias. La duda y la incertidumbre en la fe católica de los cristianos aumentarán tanto, que las gentes dudarán a qué Dios dirigirse.” Bergoglio promueve nuevamente la herejía del universalismo

La Intención de Bergoglio es blasfemar y ridiculizar a la Iglesia católica.

“ALGUIEN PODRÍA PENSAR: ‘ESTE PAPA ES UN HEREJE’…” ¡POR DECIR QUE JUDAS ISCARIOTE PODRÍA HABERSE SALVADO!

Bergoglio es un falso profeta al servicio del diablo porque habla la mentira a nombre de Dios para contradecirlo.

“El Anticristo tendrá su representante en el falso profeta que estará dotado de la plenitud de los poderes satánicos para engañar a las naciones. El Padre E. Sylvester Berry

San Pablo señala en Romanos 1:18 que los sodomitas son los que ponen prisionera la Verdad.

Catecismo Mayor Papa Pío X

168.- ¿Cuáles son los miembros vivos de la Iglesia? – Los miembros vivos de la Iglesia son todos y solamente los justos; a saber, los que están actualmente en gracia de Dios.

169.- ¿Y cuales son los miembros muertos? – Miembros muertos de la Iglesia son los fieles que se hallan en pecado mortal.

173.- ¿Se salvaría quien, siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas?

– Quien, siendo miembro de la Iglesia Católica, no practicase sus enseñanzas, sería miembro muerto y, por tanto, no se salvaría, pues para la salvación de un adulto se requiere no sólo el bautismo y la fe, sino también obras conformes a la fe.

El obispo Fulton Sheen en 1950:

“Estamos viviendo en los días del Apocalipsis – los últimos días de nuestra era …. Las dos grandes fuerzas del Cuerpo Místico de Cristo y el cuerpo místico de anticristo están empezando a elaborar las líneas de batalla para el concurso catastrófico.”

“El Falso Profeta tendrá una religión sin cruz . Una religión sin un mundo por venir. Una religión para destruir las religiones. Habrá una iglesia falsa. La Iglesia de Cristo [ la Iglesia Católica ] será una. Y el falso profeta va a crear otra. La falsa iglesia será mundana, ecuménica y mundial. Va a ser una federación de iglesias. Y las religiones formarán algún tipo de asociación global. Un parlamento mundial de iglesias. Vaciadas de todo contenido divino y será el cuerpo místico del anticristo. El cuerpo místico en la tierra hoy tendrá su Judas Iscariote , y él será el falso profeta. Satanás lo reclutará de entre nuestros obispos.”

Él creará un anti- iglesia que será el mono de la Iglesia, porque él, el diablo, es el mono de Dios. Contará con todas las notas y características de la Iglesia, pero a la inversa y vaciado de su contenido divino. Será un cuerpo místico del Anticristo que en todas las cosas externas se parecerá al cuerpo místico de Cristo. . . .

. . . Pero el siglo XX se unirá a la anti iglesia porque afirmará ser infalible cuando su cabeza visible hable ex cathedra desde Moscú sobre el tema de la economía y la política, y como pastor principal del comunismo mundial. ( Arzobispo En medio de todo su amor aparente para la humanidad y su verborrea de la libertad y la igualdad, tendrá un gran secreto que él no le dirá a nadie: él no va a creer en Dios. Debido a que su religión será la hermandad sin la paternidad de Dios, va a engañar aun a los escogidos.Será un cuerpo místico del Anticristo que en todas las cosas externas se parecerá al cuerpo místico de Cristo. . . .. . . Pero el siglo XX se unirá a la anti iglesia porque afirmará ser infalible cuando su cabeza visible hable ex cathedra desde Moscú sobre el tema de la economía y la política, y como pastor principal del comunismo mundial. ( Arzobispo Fulton J. Sheen, el comunismo y la conciencia de Occidente [ Bobbs – Merril , Indianapolis, 1948 ] , pp 24-25).

Santa Brígida: “Estos Cristiano apostatas son miembros de la Iglesia de Cristo solo en apariencia, mientras que sus corazones pertenecen al mundo, la carne y al diablo. Casi nadie cree que Cristo es un juez justo que castigara severamente a las personas malvadas después de la muerte. Y aquellos que forman parte de la Iglesia pero no pertenecen a ella por sus malas vidas, atacan y oprimen a los elegidos de Dios que permanecen fieles a El.”

Apocalipsis 22:15 Pero fuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño.

La monja mística alemana Anne-Catherine Emmerich describió a la falsa iglesia como la comunión de los profanos, esta es la comunión de los anti-santos.

“Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús que es la Iglesia: una falsa Iglesia sin Redentor, en la que el misterio es no tener misterio.” (AA.II.89) Profecías de Ana Catalina Emmerich

«Vi cuan funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la Iglesia. Yo la vi crecer, vi a los heréticos de todas las condiciones venir e la ciudad (Roma)» Profecías de Ana Catalina Emmerich

La Ramera de Babilonia que es la falsa iglesia es el clero secular apostata: «El vehículo semántico y operativo del poder del Anticristo no transcurre por vías materialistas o anticristianas, sino por la corrupción religiosa; Cristo es perseguido por el cristianismo (degradado) y por la propia Iglesia degradada (apóstatas) »Los Tres Diálogos sobre la guerra, la moral y la religión (1), última obra escrita por Soloviev (1853-1900)