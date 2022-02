El salesiano apóstata Josep Lluís Burguer defiende la agenda izquierdista herética de Bergoglio y la agenda izquierdista de Greta Thunberg, defensora del aborto y la homosexualidad

…. Lucifer, con gran número de demonios, serán desatados del Infierno. Abolirán la fe poco a poco, aún entre las personas consagradas a Dios; las cegarán de tal manera que, a menos de una gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de sus malos ángeles: Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas almas.

Cuando a uno alguien lo golpean uno debe preguntarle, como Jesucristo, ¿por qué me golpeas?

La respuesta aquí sería: R/ porque somos católicos fieles.

Y uno debe saber quien es el que lo golpea, por eso la pregunta aquí es: ¿Quién es el progresista que esta detrás de este artículo tendencioso?

R/ Es el apostata progresista Josep Lluís Burguera

El Magisterio de la Iglesia católica excomulga automáticamente a los cómplices de los herejes.

El disidente salesiano apóstata Josep Lluís Burguera que escribió el artículo vilipendioso ‘ciudadano Bergoglio’ ataca de forma peyorativa a todos los fieles católicos que somos defensores de la sana doctrina. El detractor salesiano Josep Lluís Burguera usaría los mismos insultos para atacar a Don Bosco si viviera en nuestro tiempo. Lo acusaría de pertenecer a lo que él llama: [sectores intraeclesiales “ultracatólicos”.

Bergoglio le llamaría fanático a Santo Domingo Savio y lo perseguiría si hubiera vivido en nuestros días

La antidoctrina de Bergoglio contradice las enseñanzas católicas de Don Bosco

Don Bosco combatió la herejía valdense mientras el apóstata Bergoglio la promueve

La pregunta aquí para el apostata Josep Lluís Burguera es cuales son estos descartados del sistema?

Los sodomitas, los depredadores seriales? Cuando sabemos que el lema de Don Bosco es la Castidad.

«Si alguno moralmente no está seguro de poder conservar la castidad, por caridad, no intente hacerse sacerdote ni religioso. (XI, 574).

Virtud a la que el apostata Jorge Mario Bergoglio se opone promoviendo y facilitando el vicio de la sodomía.

O tal vez se refiere también a los idolatras de la Pachamama?

Ya que en otro articulo el disidente Josep Lluís Burguera defiende la agenda izquierdista de Greta Thunberg, que es defensora del aborto y la homosexualidad.

Don Bosco exigió pureza y coherencia en el Estado Sacerdotal.

Don Bosco – Pedía coherencia con la misión sacerdotal. «El que se hace sacerdote solamente debe buscar almas para Dios»

«El sacerdote nunca va solo, ni al cielo ni al infierno. (Lemoyne, 101).

«Antes de pronunciar los votos, hay que asegurarse si existe alguna garantía para observar la castidad. (XIV, 124).

«El sacerdote o muere por el trabajo o muere a causa de sus vicios. (XIII, 86).

Vean como este traidor de Don Bosco y de la Iglesia se rebela contra la vestimenta sacerdotal.

Este es un signo visible de su rebelión contra el Sacerdocio católico.

En las redes sociales no habla a nombre de la Iglesia ni mucho menos a nombre de Cristo sino a nombre propio.

En su cuenta de Twitter:

Este salesiano disidente usa las redes sociales no para compartir su fe sino para compartir su fanatismo por el fútbol y las cosas mundanas.

2 Timoteo 2:1-4

2 Y tú, hijo mío, saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado por medio de Cristo Jesús. 2 Lo que me has oído decir delante de muchos testigos, encárgaselo a hombres de confianza que sean capaces de enseñárselo a otros.

3 Toma tu parte en los sufrimientos como un buen soldado de Cristo Jesús. 4 Ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil, porque tiene que agradar a su superior.

Don Bosco – pedía coherencia con el mismo estado sacerdotal. «Lo que quiero –decía-, y en lo que insisto e insistiré mientras tenga aliento y voz, es que el que se hace clérigo sea un clérigo santo y el que se hace sacerdote sea un sacerdote santo. Que el que quiere tener parte en la herencia del Señor abrazando el estado eclesiástico, no se enrede en asuntos mundanos, sino que atienda solamente a la salvación de las almas. Esto pido: que todos, especialmente el eclesiástico, sean luz que ilumine a todos los que los rodean y no tinieblas que engañen a quien las sigue»

Estos son los apostatas que han traicionado a Don Bosco, a Jesucristo y a la Iglesia y que ahora tratan a Bergoglio como su ídolo.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

El Sacerdote Mariano Paul Kramer explicando el Tercer Secreto de Fatima proféticamente dijo:

Profecía de San Francisco de Asís:

En el momento de esta tribulación un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al Pontificado, y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte.

Josep Lluís Burguera:

Al ver a Greta respondiendo a las preguntas del periodista Fernando González, Gonzo, en el programa Salvados, de la Sexta, me llamó la atención su aplomo, su madurez y su seguridad con solo 18 años. Mientras millones de sus coetáneos balbucearían cuatro vaguedades sobre el cambio climático o el calentamiento global y no aguantarían dos minutos frente al entrevistador y las cámaras, ella, como pez en el agua, desgranaba en un perfecto inglés, su visión de la emergencia climática y la inacción de los gobiernos para atajarla.

Primera lección, al menos para mí: no todos los adolescentes y jóvenes son infantiles, superficiales, caprichosos o desentendidos del discurso público, bajo el lema: “yo vivo al día; esto no va conmigo”. No todos, ni mucho menos; aunque solo muy pocos adquieran notoriedad. Conocemos a jóvenes implicados y con liderazgo positivo en sus aulas, en la educación en el tiempo libre y hasta el diseño y presentación de proyectos de desarrollo tecnológico sostenible: los premios Don Bosco, que se conceden cada año en Salesianos Zaragoza, son una buena prueba de ello.