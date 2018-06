“Nadie esta por encima de corrección en la iglesia”. San Pedro Damián.

Dios aborrece en su Palabra a todo aquel que es parcial, que utiliza una doble balanza para medir.

“Dos pesos y dos medidas, ambas cosas aborrece Yahveh.” Proverbios, 20 :10

El modernista Luis Toro se encuentra en plena comunión con el heresiarca Bergoglio y está haciendo acepción de personas pasando por alto las herejías, blasfemias y apostasías de Bergoglio tratándolo como a un ídolo por encima de Dios.

El Magisterio de la Iglesia excomulga automáticamente a los que defienden a los herejes.

Y San Cipriano explica que quien se une a un falso papa está fuera de la Iglesia católica.

Luis Toro utiliza un lenguaje vulgar y sarcástico que no es propio de un sacerdote. Términos como se le “moja la canoa” no son propios de un Ministro de Dios.

De la abundancia del corazón habla la boca.

(Cf. Mt 12:34 )

El modernista Luis Toro le hace creer a la gente que defiende la fe católica mientras comercializa con la Palabra de Dios en YouTube.

“Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis”

2 Corintios 2:17 “Ciertamente no somos nosotros como la mayoría que negocian con la Palabra de Dios. ¡No!, antes bien, con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo.”

San Pedro advierte que los falsos pastores por avaricia trafican con la Palabra de Dios utilizando palabras fingidas.

“Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas; desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida.”

II Pedro, 2 – Bíblia Católica Online



Nuestra Señora del Buen Suceso advirtió que al mismo tiempo que se predicarían las herejías el clero secular extinguiría la preciosa luz del Tabernáculo: “A medida que estas herejías se propagan y domina, la preciosa luz de la Fe se extinguirá en las almas por la casi total corrupción de las costumbres.”

“El clero secular dejará mucho que desear porque los sacerdotes se habrán descuidados en sus deberes sagrados. Al carecer de la brújula divina, van a desviarse del camino trazado por Dios para el ministerio sacerdotal, y se apegarán a los placeres y las riquezas, que ellos indebidamente se esforzaran por alcanzar. ”

Amor al Dinero

Mensaje profético de la Virgen en la Salette: Los Sacerdotes, Ministros de mi Hijo, los Sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias e impiedad al celebrar los santos misterios por su amor al dinero, a los honores y a los placeres , se han convertido en cloacas de impureza, sí, los Sacerdotes piden venganza y la venganza pende de sus cabezas. Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala vida crucifican de nuevo a Mi Hijo! Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al Cielo y piden venganza, y he aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no se encuentra nadie que implore misericordia y perdón para el Pueblo; ya no hay almas generosas ni persona digna de ofrecer la víctima sin mancha al Eterno a favor del mundo.

Magisterio de la Iglesia

El Papa Pío X nos explica en la enclítica Pascendi que el hereje modernista también se disfraza de “teólogo”, “creyente” y “apologista”.

Después que, entre los partidarios del modernismo, hemos examinado al filósofo, al creyente, al teólogo, resta que igualmente examinemos al historiador, al crítico, al apologista y al reformador.

El Código de Derecho Canónico impone el hábito eclesiástico a todos los sacerdotes (canon 136).

Luis Toro es un hereje modernista que se rebela contra el Sacerdocio católico al revelarse contra la sotana .

El Pacto de las Catacumba es la teología marxista de liberación.

Luis Toro se disfraza de sacerdote solamente cuando le es conveniente.

“Perverso maestro es el diablo, que mezcla muchas veces lo falso con lo verdadero, para encubrir el engaño con apariencia de verdad”. (San Beda en Catena Aurea, vol. IV, p. 76).

El Papa León XIII advirtió : “No puede haber nada más peligroso que esos herejes que admiten casi todo el ciclo de la doctrina, y sin embargo, por una palabra, como con una gota de veneno, infectan la fe real y simple enseñada por nuestro Señor y transmitida por Tradición apostólica “. -Auctor Tract, de Fide Orthodoxa contra Arianos.

La Doctrina católica se acepta como un todo o se rechaza como un todo por eso advierte la Palabra de Dios que quien tropieza en un punto ha violado toda la Ley de Dios.

El servil modernista Luis Toro le es fiel al heresiarca Bergoglio por encima de Dios, porque en el 2016 lo nombró “misionero internacional de misericordia” el cual le otorgó ilícitamente facultades de perdonar pecados reservadas a los papas.

Hasta donde llega la herejía modernista

Al final del video le dicen: échenos la bendición Padre porque la bendición de un misionero internacional de la misericordia es la bendición del Santo Padre.

Luis Toro se cree el vice-papa.

Luis Toro es un hereje modernista disfrazado de apologético, una versión de ‘cura villero’ cuyo principal fin es hacerle proselitismo a Bergoglio. Intimida a los fieles utilizando la Palabra de Dios para que la gente se una en la apostasía a Bergoglio. Es una versión de Bermúdez que hace que la gente se tome el veneno de la apostasía uniéndose al apóstata Jorge Mario Bergoglio.

Santa Hildegarda advierte que todos los que conserven los escritos del anti papa se perderán:

Por tanto, también se perderá el que adore los escritos de este hombre perdido, tributándole culto.

El Padre Paul Kramer explicó : “El antipapa y sus colaboradores apóstatas serán, como dijo la Hermana Lucía, partidarios del demonio, los que trabajarán para el mal sin tener miedo de nada”.

Anuncios