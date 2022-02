¡San Valentín, mártir por defender el sacramento del matrimonio, ruega por nosotros!

https://nazareusrex.blogspot.com/

14 DE FEBRERO

💕San Valentín arriesgaba su vida para unir en Santo Matrimonio a las parejas cristianas enamoradas 💑

La Tradición nos cuenta que durante la persecución de los cristianos San Valentín arriesgo su vida para unir en matrimonio a muchos soldados del imperio, los cuales tenían prohibido casarse y tener hijos. El emperador Claudio II mandó a decapitarlo.

Es el Santo Patrón de las parejas cristianas enamoradas y de los matrimonios felices. Su nombre se menciona entre los mártires ilustres en el sacramentario de San Gregorio, en el Misal Romano de Thomasio y en los martirologios.

Hebreos 13:4

Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales; porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio.

La advertencia para nuestro tiempo de Nuestra Señora de Fátima es claro “Muchos matrimonios no son buenos; ellos no complacen a Nuestro Señor y no son de Dios”.

Sor Lucía escribió al cardenal Carlo Caffarra: “El enfrentamiento final entre Dios y Satanás es sobre familia y vida”

“El sacramento del matrimonio, el que representa la unión de Cristo con la Iglesia, será atacado y profanado en toda la extensión de la palabra… [se aprobarán] inicuas leyes procurando extinguirlo, facilitando a todos vivir mal y propagándose la generación de hijos mal nacidos y sin la bendición de la Iglesia, irá decayendo rápidamente el espíritu cristiano”. Profecías de Nuestra Señora del Buen Suceso (Siglo XVII)

Hermano católico Dios te llama hoy a que tu también defiendas nuestra fe católica, a que defiendas el sacramento del Matrimonio y lo puedes hacer de una manera tan sencilla sin necesidad de arriesgar tu vida como lo hizo San Valentín, o Santo Tomás Moro o San Juan el Bautista. Empieza por dar ejemplo de Santidad y procura evangelizar hoy a todos los miembros de tu hogar, a tus amigos y conocidos aunque esto te cause enemistad con los que son del Mundo, pero recuerda que quien niegue a Cristo delante de los hombres no es digno tampoco de pertenecer al Cielo.

«y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén» Lucas 24:47

Catecismo Básico

6º Mandamiento: No cometerás actos impuros

Tenemos que vivir la santa pureza, la virtud de la castidad.

Pues el Señor ha dicho: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios»(Mt 5,8)

El Cuerpo de un cristiano, desde que recibió el Bautismo, es Templo de Dios, y no debemos profanarlo cometiendo pecados de impureza, que botan a Dios del alma y la hacen merecedora del infierno, si no se arrepiente bien antes de morir, a ser posible con una buena confesión.

¿Qué nos prohíbe el sexto mandamiento de la Ley de Dios?

El sexto mandamiento de la Ley de Dios nos prohíbe todos los pecados contrarios a la castidad; entre los más graves están la masturbación, la fornicación, la pornografía, las prácticas homosexuales y el adulterio. El sexto mandamiento prohíbe también toda acción, mirada o conversación contrarias a la castidad.

¿Son graves los pecados contra la pureza?

Los pecados contra la pureza, cometidos con pleno conocimiento y consentimiento pleno, son siempre graves.

¿Cuáles son los medios principales para guardar la santa pureza?

Los principales medios para guardar la santa pureza son: la oración, la confesión y la comunión frecuentes, la devoción a la Santísima Virgen, la modestia y la guarda de los sentidos y la huida de las ocasiones de pecar, como conversaciones, miradas, lecturas, amistades y espectáculos deshonestos.

Las ofensas a la dignidad del matrimonio

Adulterio

Divorcio



Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 2336 Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios: ‘Habéis oído que se dijo: «no cometerás adulterio». Pues yo os digo: «Todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón’» (Mt 5, 27-28). El hombre no debe separar lo que Dios ha unido (cf Mt 19, 6).

La Tradición de la Iglesia ha entendido el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana.

¿Qué prohíbe el sexto Mandamiento?

Prohíbe toda impureza y toda relación sexual fuera del Sacramento del Matrimonio sin excepción.

Este mandamiento es para todos y nos abarca a todos a los casados, a los solteros, a los niños , los jóvenes, a los ancianos, a los sacerdotes y las religiosas.

El sexto mandamiento nos prohíbe toda acción, toda mirada, toda conversación contraria a la castidad, y la infidelidad en el matrimonio.

El Sexto mandamiento: Trata de todos los asuntos relacionados con la totalidad de la sexualidad humana. Prohíbe en acción lo que el noveno prohíbe en pensamiento o deseo.

«Oísteis que fue dicho a los antiguos: No adulterarás. Pues yo os digo que todo aquel que pusiese los ojos en una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio en su corazón con ella. La justicia menor prohíbe cometer adulterio mediante la unión de los cuerpos; mas la justicia mas perfecta del reino de los cielos prohíbe cometerlo en el corazón. Y quien no comete adulterio en el corazón, mucho mas fácilmente cuida de no cometerlo con el cuerpo.» San Agustín, sobre el sermón de la montaña

San Agustín, sermones, 9,3 (Catena Aurea)

Esto es, no irás a buscar otra mujer que la tuya. Si exiges de tu mujer esto, ¿no querrás pagarle del mismo modo cuando debes darle ejemplo con tus virtudes? Es muy necio el que el hombre diga que esto no se puede hacer. Lo que hace la mujer, ¿no podrá hacerlo el hombre? No quieras decir: No tengo mujer y por lo tanto voy a buscar a una mujer pública y por ello no quebranto este precepto, puesto que dice: «No adulterarás». Ya has conocido lo que vales, el precio que Cristo pagó por ti: ya sabes qué comes y qué bebes, y también a quién comes y a quién bebes. Sepárate, pues, de las fornicaciones. Cuando corrompes la imagen de Dios (que eres tú), por las fornicaciones y por las complacencias carnales, el mismo Dios también (que sabe lo que te es útil), te manda esto para que no se destruya su templo, que tú has empezado a ser.

Otras ofensas a la dignidad del matrimonio

Métodos anticonceptivos, aborto

Poligamia

Incesto

Unión libre

Romanos 8:8 – Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.

Mateo 13:41 El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar.

Mateo 13:49 Así será en el fin del mundo; los ángeles saldrán, y sacarán a los malos de entre los justos.

Judas 1:6- 7

Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran Día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado, como aquéllos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza.



Hechos 15:19-29 (DHH) 19 »Considero, por lo tanto, que no se les debe imponer cargas innecesarias a aquellos que, no siendo judíos, dejan sus antiguas creencias para seguir a Dios. 20 Basta con escribirles que se aparten de todo lo que haya sido contaminado por los ídolos, que eviten los matrimonios prohibidos (la fornicación) y que no coman carne de animales estrangulados o ahogados, ni tampoco sangre. 21 Porque desde los tiempos antiguos hay en cada pueblo quienes predican la ley de Moisés, la cual se lee en las sinagogas cada sábado. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran Día.

«El verdadero y auténtico católico es el que ama la verdad de Dios y a la Iglesia, cuerpo de Cristo; aquel que no antepone nada a la religión divina y a la fe católica: ni la autoridad de un hombre, ni el amor, ni el genio, ni la elocuencia, ni la filosofía; sino que despreciando todas estas cosas y permaneciendo sólidamente firme en la fe, está dispuesto a admitir y a creer solamente lo que la Iglesia siempre y universalmente ha creído. Sabe que toda doctrina nueva y nunca antes oída, insinuada por una sola persona, fuera o contra la doctrina común de los fieles, no tiene nada que ver con la religión, sino que más bien constituye una tentación. (San Vicente de Lérins. Commonitorio, El verdadero católico y el hereje, n. 20)

1 Tesalonicenses 4:3 Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación; que os alejéis de la fornicación 8. Así pues, el que esto deprecia, no desprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Espíritu Santo.

Catecismo Mayor Papa San Pío X

544.- ¿Cómo se llaman por esta razón estos cinco sacramentos? – Estos cinco sacramentos, a saber: Confirmación, Eucaristía, Extremaunción, Orden Sagrado y Matrimonio, se llaman sacramentos de vivos, porque los que los reciben han de estar sin pecado mortal, esto es, ya vivos a la gracia santificante.

Tobias 8:7 Yo ahora tomo por esposa a esta hermana mía,

no para satisfacer una pasión desordenada,

sino para constituir un verdadero matrimonio.

¡Ten misericordia de ella y de mí,

y concédenos llegar juntos a la vejez!».

De la Carta a Diogneto (Cap. 5-6; Funk 1, 317-321) :

«(Los Cristianos) Habitan en su propia patria, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho.

Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el Cielo. Obedecen las leyes establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos, y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. Son pobres, y enriquecen a muchos; carecen de todo, y abundan en todo. Sufren la deshonra, y ello les sirve de gloria; sufren detrimento en su fama, y ello atestigua su justicia. Son maldecidos, y bendicen; son tratados con ignominia, y ellos, a cambio, devuelven honor. Hacen el bien, y son castigados como malhechores; y, al ser castigados a muerte, se alegran como si se les diera la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen, y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar el motivo de su enemistad.

Para decirlo en pocas palabras: los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo; así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo; los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible; los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, sólo porque le impide disfrutar de los placeres; también el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a sus placeres.

El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que éste la aborrece; también los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo; también los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal; también los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación en el comer y beber; también los cristianos, constantemente mortificados, se multiplican más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado, del que no les es lícito desertar.«

Oremos a San Valentín por la gracia de la fidelidad matrimonial. Que Dios bendiga nuestros hogares con hijos santos y con nietos santos. Que nuestros hogares sean verdaderas Iglesias domestica, donde con la pureza de nuestras vidas honremos el Santo Nombre de Jesucristo.

