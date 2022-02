Bergoglio fue elegido ‘cardenal’ junto a Theodore McCarrick y otros miembros de la Mafia de San Gallo el día que se celebra la publicación del Manifiesto Comunista

“Los jesuitas fueron infiltrados por los comunistas, y Bergoglio fue uno de ellos”, observó un periodista

21 de febrero este día en la historia: la infiltración de la mafia de San Galo

Por Phil Lawler

En esta fecha, el 21 de febrero, fiesta de San Pedro Damián (del Novus Ordo), hace 18 años, en un consistorio del Vaticano, el Papa Juan Pablo II elevó a 38 prelados en el Colegio de Cardenales. Entre los hombres que recibieron sombreros rojos ese día están los siguientes, que están muy en las noticias esta semana, en medio de la discusión del escándalo del abuso sexual:

Walter Kasper

Cormac Murphy-O’Connor

Oscar Rodriguez Maradiaga

Francisco Errazuriz

y no nos olvidemos,

Jorge Mario Bergoglio.

Ah, y otro más

Theodore McCarrick.

Sabemos que los que se infiltraron a los seminarios eran homosexuales, comunistas y masones.

— Cómo los comunistas subvirtieron a la Iglesia Católica escrito por la Dra. Randy Engel:

Hablando como ex comunista, Bella Dodd dijo: “En la década de 1930, pusimos mil cien hombres en el sacerdocio para destruir la Iglesia desde adentro”. En ese entonces dijo: “En este momento están en los lugares más altos y están trabajando para lograr un cambio para que la Iglesia Católica ya no sea efectiva contra el comunismo”. También dijo que estos cambios serían tan drásticos que “no reconocerán a la Iglesia Católica”. Una vez que estos hombres se convirtieran en obispos, su influencia podría extenderse ampliamente porque “los obispos crean obispos”

El 21 de febrero de 1948 se publicó por primera vez en el Reino Unido el Manifiesto del Partido Comunista escrito por Karl Marx y Fredrick Engels.

Donde Bergoglio enterró a su mentora comunista – The American Spectator |

“En flagrante violación de la ley canónica, Bergoglio la enterró en una iglesia católica, a pesar de que no era católica practicante”. Me han dicho que esa iglesia donde está enterrada ahora es una especie de monumento a los socialistas revolucionarios.

El Padre Malachi Martin en su libro: «Los jesuitas y la traición a la Iglesia Católica Romana» explicó cómo, en 1963, los jesuitas se convirtieron en fanáticos comunistas de extrema izquierda, al mando de Pedro Arrupe, marxista y un gran defensor de Fidel Castro.

Sandro Magister: Cuando Bergoglio era peronista. Y todavía lo es:

Bergoglio: «Vengo de familia radical, mi abuelo era radical del 90. Después, en la adolescencia, tuve también una incursión por el ‘zurdaje’, leyendo libros del Partido comunista que me daba mi jefa de laboratorio Esther Ballestrino de Careaga, una gran mujer que antes había sido secretaria del Partido revolucionario febrerista paraguayo.

«Un día la bandera de la Inmaculada Virgen María ondeará sobre el Kremlin (centro del poder comunista), pero antes, la bandera roja flotará sobre el Vaticano».

La mística Marie-Julie tuvo una visión del diálogo entre Nuestro Señor Jesucristo y Lucifer-Satanás, en el que éste amenazó de la siguiente manera: “Atacaré a la Iglesia. Derribaré la Cruz, diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones. Propiciaré la negación de la Religión Católica. Por un tiempo seré el amo de todas las cosas en la tierra, todo estará bajo mi control, aún Tu Templo y Tus fieles”

Marie- Julie Jahenny reveló que los que gobiernan el rebaño, serán los responsables de la crisis venidera. Aparentemente, el comunismo no podría triunfar si la Iglesia permaneciera en la Fe. También ella mencionó que la creciente libertad adquirida por los sacerdotes y Ob ispos la usarán malamente. Mencionó a un Papa venidero, que en el último momento, revertirá su política para hacer un llamado al clero. Pero, no será obedecido, al contrario, una Asamblea de Obispos le demandará aún mayor libertad, declarando que pronto no le obedecerían más. Marie Julie declaró que esa “revolución roja” lo derribará. Entonces una horrorosa religión remplazará a la religión Católica y vio a muchísimos obispos abrazando esa “sacrílega e infame religión.”

La Iglesia católica ha declarado el comunismo “satánico” e “intrínsecamente perverso” (Pío XI, Encíclica Divini Redemptoris).

El ‘papa’ de la anti iglesia.

Un Papa Comunista Una entrevista con el autor George Neumayr

Maike Hickson: Usted informa que, mientras que en Argentina como joven sacerdote, el entonces padre Bergoglio era cercano al Superior general jesuita, el padre Pedro Arrupe quien abrió la Orden de los jesuitas a las ideas socialistas. ¿Podrías explicar esta tesis un poco más?

George Neumayr: Era un protegido de Arrupe, quien identificó a Bergoglio como una estrella liberal en ascenso en la orden. Es por eso que lo hizo provincial a la edad de 36 años. Arrupe presidió la orden durante su período más intenso de liberalización y utilizó a Bergoglio como ejecutor liberal en la infame reunión mundial de jesuitas en 1975 que selló la dirección socialista y modernista de la orden.

Superior general de los jesuitas aclamó al dictador Fidel Castro

Bergoglio Sobre el Cielo y la Tierra, p. 126: “Recuerdo que en el industrial había un profesor comunista. Teníamos una relación bárbara con él, nos cuestionaba todo y nos hizo mucho bien. Pero nunca nos mintió…” Conversaciones, p. 50: “Es cierto que yo era, como toda mi familia, un católico práctico. Pero mi cabeza no estaba puesta sólo en las cuestiones religiosas… Leía Nuestra Palabra y Propósitos, una publicación del partido comunista y me encantaban todos los artículos de uno de sus conspicuos miembros… Leónidas Barletta…”

La filosofía masónica es precursora de la Revolución Francesa e influye mas tarde en la filosofía comunista. La ideología marxista y sus tres derivados: “socialismo”, “comunismo” y “Teología de la Liberación”

Los comunistas están excomulgados.

Decreto de excomunión del Comunismo en 1949 bajo el pontificado de Pio XII, aún hoy vigente, en cuyo punto cuatro dice textualmente: “Los fieles que profesan la doctrina comunista y principalmente los que la defienden y propagan, ¿incurren ipso facto en la excomunión reservada especialmente a la Sede Apostólica, como apóstatas de la fe católica?

Contestación de la Congregación del Santo Oficio: Si”. Congregación para la Doctrina de la Fe

•Prohibición formal de cooperar con partidos comunistas. Excomunión latae sententiaea

(Denzinger-Hünermann 3865. Decreto del Santo Oficio, 28 de junio (1 de julio) de 1949) Papa Pío XI • El sistema comunista, sus autores y defensores están condenados Nos condenamos el sistema, a sus autores y defensores, quienes han considerado a Rusia como el terreno más apto para realizar un sistema elaborado hace mucho tiempo y desde Rusia extenderlo por todo el mundo. (Pío XI. Encíclica Divini Redemptoris, n. 24, 19 de marzo de 1937)