Prestarle obediencia al falso papa Bergoglio es un pecado de idolatría como lo explica San Vicente Ferrer

Tratado del Cisma Moderno de la Iglesia, compilado por fray Vicente Ferrer, de la Orden de Predicadores CAPITULO I En el que se declara que no es lícito creer que los dos elegidos son verdaderos papas Cuarta. La Iglesia militante deriva y es semejanza de la triunfante. Dice San Juan en el Apocalipsis (Apoc. XXI, 2) que vió la nueva Jerusalén —la Iglesia militante— que descendía del cielo, es decir, la Iglesia triunfante. Y en la Iglesia triunfante preside uno solo, que es el que rige también el universo: Dios. Luego en la Iglesia militante uno solo debe presidir y gobernar a todos. Por eso dijo Jesús: Habrá un rebaño y un pastor (Jo X, 16). Quinta En el cuerpo natural hay una sola cabeza. La Iglesia universal es un cuerpo místico, y los distintos fieles son sus miembros, nacidos y unidos entre sí por la unidad de fe, esperanza y caridad. Se lee en la epístola a los Romanos: A la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y todos los miembros no tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo (Rom. XII, 4-5). Necesariamente, pues, en el cuerpo de la Iglesia universal habrá un solo papa, cabeza y rector. A este respecto profetizó Oseas: Los hijos de Judá y los hijos de Israel se juntarán en uno. y se darán un jefe único (Os. I, 11) Sexta. Es verdad de fe que el papa tiene potestad plena sobre todos; por lo cual dijo Cristo a Pedro: Cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, u cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos (Mt. XVI, 19). Si hubiera dos papas a la vez, o el uno tendría más potestad que el otro, o no. Si uno no tuviera más potestad que el otro, ninguno de los dos sería papa, porque el papa tiene potestad sobre todos, como queda dicho. Si la tuviera, el inferior no sería papa. Así prometió el Señor, hablando por Ezequiel: Yo salvaré a mi grey, y no será jamás presa de las gentes; suscitaré para ella un pastor único, que la apacentará (Ez. XXXIV, 28 y 31). Por todas estas razones aparece claro que no es lícito creer que los dos elegidos en cuestión son verdaderos papas. Por consiguiente, yerran muy gravemente quienes, con el afán de obtener gracias y dispensas, o por alcanzar cualquier clase de privilegios, acuden a uno y otro, reverenciándolos como papas auténticos. Pues siendo cierto que no pueden ser papas los dos, sino que uno de ellos es apostático y antipapa, es evidente que quienes en sus súplicas reverencian a los dos como tales, no escapan a las penas y maldiciones prescritas en aquel canon del Decreto que comienza: En el nombre del Señor… (J. Gratianus, Decretum (Concordantia discordantium canonum) 1, dist. 23, e. 1 : 44 In nomine Domini»). Y nadie puede ser excusado en esto por ignorancia, como se verá en lo que sigue… CAPITULO III En el que se declara ser muy peligroso para el alma cristiana adherirse como a papa al que no lo es, y apartarse, aunque sea por ignorancia, del verdadero. Sobre la tercera cuestión, digo que para todos los cristianos a quienes ha llegado debidamente la notificación de los cardenales acerca de los dos elegidos, sin duda alguna, es muy peligroso y condenable obedecer como papa al que no lo es, apartándose del verdadero, aunque sea por ignorancia. Esto se prueba por muchas razones. Primera. Porque, los que tal hacen pecan gravemente contra dos preceptos divinos, pues apartándose del papa verdadero y no tributándole el honor debido, quebrantan el primer precepto de la segunda tabla: Honra a tu padre y a tu madre… El papa legítimo es padre universal de los cristianos, y la Iglesia es la madre. Además, prestando obediencia a uno que no es papa y tributándole honores papales, se quebranta el primer precepto de la primera tabla, en el cual se ordena: No adores a dios extranjero, ni ídolo, ni estatua, ni semejanza alguna del cielo. ¿Qué otra cosa es el falso papa sino un dios extranjero en este mundo, un ídolo, una estatua, una imagen ficticia de Cristo? Es evidente, pues, que es muy peligroso para cualquier alma cristiana quebrantar, aunque sea por ignorancia, los dos preceptos divinos señalados. (…) Cuarta. Se dice generalmente, y con acierto, que en la actualidad, por causa de la doble elección de papa, hay un cisma en la Iglesia, o mejor, hay separación cismática de la Iglesia. Si existe el cisma, es necesario que haya cismáticos, que no son precisamente los que obedecen al papa verdadero, sino los que obedecen al falso cual si fuera legítimo.La ignorancia no excusa a los cismáticos, porque, según San Pablo: Si alguno lo desconoce, será él desconocido (1 Cor. XIV, 38,). San Ambrosio, comentando la carta a los Romanos, dice: Si tienes ignorancia, pecas gravemente (C, II). Luego está claro nuestro primer propósito. Con todo, hay que notar que en este género de ignorancia no todos pecan del mismo modo. Cuanto más excelentes son los hombres en ciencia o en algún oficio y grado, tanto mayor es su pecado de ignorancia. Y a causa de la misma ignorancia, cuanto más se adhieren al falso papa, defendiéndolo, honrándolo o predicándolo como papa; y más se apartan del verdadero, impugnándolo, blasfemando contra él y seduciendo a los demás, tanto más gravemente pecan. Y quienes conociendo la verdad no comulgan con ella, sino que prefieren permanecer en su ignorancia mientras dura el cisma presente, con el fin de alcanzar bienes temporales y recibir réditos eclesiásticos o cosas semejantes, pecan mucho más que aquellos otros que desconocen la verdad por pura negligencia. Sin embargo, todos los que sufren ignorancia obedeciendo al falso papa y apartándose del verdadero, pecan mortalmente, exponiéndose por ello a un gran peligro, porque quebrantan el precepto divino y quedan excomulgados, según el derecho, automáticamente. Vittorio Messori : Es decir, descubrimos, que Benedicto XVI no tenía la intención de renunciar a la Petrinus munus, ni la oficina, o los deberes, es decir, que Cristo mismo atribuye a la cabeza de los Apóstoles, y que se ha transmitido a sus sucesores. Socci : Benedicto XVI «no tenía intención de renunciar al pontifical munus«, que «es irrevocable» Bergoglio se fabricó su propio anillo papal mientras Benedicto sigue con el suyo. No pueden existir dos esposas de Cristo. Solo existe el Cuerpo Místico de Cristo que es la Iglesia y el cuerpo místico del anticristo que es la anti-iglesia. (El Papa Benedicto XVI) “Dejó el trono papal pero no abandonó su ministerio,” explicó Gänswein, algo “casi imposible tras su aceptación irrevocable del oficio en abril del 2005.” Agregó Gänswein que es por eso que el Papa Benedicto XVI no “abandonó su nombre”, a diferencia del papa Celestino V que retomó su nombre como Pietro da Marrone, “ni la sotana blanca.” “Por lo tanto, no se retiró al aislamiento de un monasterio sino que permanece en el Vaticano” Benedicto XVI se negó a cambiar el escudo de armas Bergoglio ni siquiera tiene sucesión apostólica porque Benedicto no ha renunciado al ministerio petrino. Solo hay una catedra de Pedro no dos. Noten que en la siguiente entrevista Bergoglio le llama a los alemanes creativos. Entrevista a Bergoglio de la mexicana Valentina Alazraki, corresponsal de Televisa: Valentina Alazraki: Y Usted nos ha dicho también que seguiría el ejemplo del Papa Benedicto, en caso de que se diera cuenta de que no… Eso cambia un poco la idea del Papado. Porque estábamos acostumbrados, antes de la época moderna, quiero decir, para nosotros el Papa era una Institución. Pues el Espíritu Santo… se creaba y, hasta la muerte ¿no? Bergoglio: Bueno, hubo algunos cardenales en el pre cónclave, en las Congregaciones Generales, que se plantearon el problema teológico, muy interesante, muy rico ¿no? Yo creo que lo que hizo el Papa Benedicto fue abrir una puerta. Hace setenta años, no existían los Obispos eméritos. Y hoy tenemos mil cuatrocientos. O sea se llegó a la idea de que un hombre después de los 75, alrededor de esa edad, no puede llevar el peso de una Iglesia particular. En general. Creo que, lo que hizo Benedicto con mucha valentía fue abrir la puerta de los Papas eméritos.

A Benedicto no hay que considerarlo como una excepción. Sino como una Institución. Por ahí sea el único en mucho tiempo, por ahí no sea el único. Pero es una puerta abierta institucional. Hoy día el Papa emérito no es una cosa rara, sino que se abrió la puerta, que pueda existir esto.

Se podría pensar como en los Obispos, no sé, un Papa que renuncia a los 80 años. Que haya esa posibilidad.

También. Se puede, pero a mí eso no me gusta mucho, ponerle edad. Porque creo que el Papado tiene algo de, de última instancia. Es una gracia especial. Para algunos teólogos el Papado es un Sacramento, es un Sacramento, los alemanes son muy creativos en todas estas cosas. Yo no creo eso pero vamos. Quiere decir que hay algo especial. Entonces decir bueno éste está a los 80, crea una sensación de fin, de Pontificado que no haría bien. Previsible ¿no? «Según Leonrado Boff, este es el papa de la ruptura, la palabra que más temían Benedicto XVI y Juan Pablo II, conocidos por su conservadurismo. «Ellos creían que la Iglesia debía tener continuidad, por lo que el Concilio Vaticano II no podía significar una ruptura con el primero. Pero ahora hay una ruptura, la figura del Papa no es más la clásica, es otra. Francisco no comenzó con la reforma de la curia, comenzó con la reforma del papado»,» Bergoglio falsifica el Papado instituido por Cristo. Busca corregir a Dios y pretende cambiarlo como si fuera una invención humana o como si el mismo fuera Dios: “Debo pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como Obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle” Arzobispo Fulton Sheen: “De la verdadera Iglesia surgirá una falsa iglesia liderada por un falso papa”. Papa San Clemente I: “Los maestros heréticos pervierten las Escrituras y tratar de entrar en el cielo con una llave falsa, porque ellos han formado sus asambleas humanas posterior a la Iglesia Católica. De la Iglesia previamente existente y verdadera, es muy claro que estas herejías posteriores, y otras que han llegado a ser desde entonces, son copias falsificadas y novedosas invenciones .” Catena Aurea elaborado por Santo Tomás de Aquino Glosa : De una manera especial concedió a Pedro el poder para invitarnos a la unidad, y le hizo cabeza de los apóstoles, para que la Iglesia tuviese un solo vicario principal, al que todos los miembros de la Iglesia debían acudir en caso de disidencia. Y si en la Iglesia hubiese muchas cabezas, ya no habría unidad. Así como el Antiguo Pacto descansó sobre la promesa a Judá en Génesis 49, en el Nuevo Pacto el SEÑOR JESÚS le da la promesa a un solo Apóstol. Veamos esta similitud:

Israel-Promesa-Juda / Iglesia-Promesa-Pedro. Habrá un solo rebaño con un solo pastor ~ Jesucristo San Cipriano: “Se da a Pedro el primado para que se muestre que es una la Iglesia de Cristo y una la cátedra”. “Dios es uno, Cristo es uno y la Iglesia es una, y la Cátedra (silla/ ministerio petrino) [de Pedro] es UNA por la Palabra del Señor…” Libro de las Obras Divina de Santa Hildegarda: Entonces hacia el fin, aparecerán dos potencias, como en las dos cabezas, una que va para arriba hacia la salvación, incluso entre angustias y apuros, que es la de Enoch y de Elías. La otra, que tiende en cambio hacia la perdición rechinando los dientes y aparentando milagros gloriosos y virtud, que es la del Anticristo De este modo muestran que quienes se encaminan al cielo aplastan a los que corren hacia la seducción diabólica.