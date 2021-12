Bergoglio comete un doble defecto de la fórmula en la Bendición papal Urbi et Orbi

Deficiente formación sacerdotal: Francisco estropea la bendición Urbi Et Orbi

Francisco se equivocó en la bendición navideña Urbi et Orbi del 25 de diciembre. Dijo: «Et benedictio Dei omnipotentis: Patris et Filius [¡sic!] et Spiritus Sancti. Amen”.

La fórmula correcta habría sido: «Et benedictio Dei omnipotentis: Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper”.

Además del caso equivocado de “hijo” (filius en lugar de filii), omitió la segunda mitad de la fórmula que indica el destinatario de la bendición, creando así un defecto de forma.

En la fórmula válida de la bendición papal Urbi et Orbi los fieles católicos que reciben la bendición son los que responden Amén, no el Papa que imparte la bendición.

Latin

Sancti Apostoli Petrus et Paulus: de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.

℟: Amen.

Precibus et meritis beatae Mariae semper Virginis, beati Michaelis Archangeli, beati Ioannis Baptistae et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus; et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam æternam.

℟: Amen.

Indulgentiam, absolutionem, et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium veræ et fructuosae pœnitentiae, cor semper paenitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus; et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus.

℟: Amen.

Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.

℟: Amen

Y a este incompetente, que ni siquiera sabe dar una bendición, los ciegos voluntarios se obstinan en llamarlo Papa.