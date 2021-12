es.news

La Misa Romana ya no tiene base legal, se deja a la discreción de los obispos locales, ya no es un derecho de los fieles y se niega que los libros litúrgicos del Rito Romano sigan siendo libros de la Iglesia, dijo el autor alemán Mosebach el 26 de diciembre en la página web Welt.de.



“La Misa Antigua ya no tiene un estatus definible”. Mosebach nunca excluyó tal movimiento dada la personalidad [vengativa] de Francisco, pero había asumido que Francisco habría esperado “en el espíritu de la cortesía curial” hasta después de la muerte de Benedicto XVI.

Mosebach sospecha que se trata de una venganza personal: “Francisco no ha perdonado a Benedicto por haber influido en el resultado del Sínodo de la Amazonia con su libro sobre el sacerdocio a principios de 2020 y por haber estropeado la deseada abolición del celibato”.

Esto, dice Mosebach, enfadó mucho a Francisco: “Ahora se ha desquitado yendo contra la Misa Antigua, es decir, la liturgia que era un asunto cercano a Benedicto y que él había rehabilitado explícitamente”.

Los sacramentos del Novus Ordo son “simplemente muy deficientes”, observa Mosebach, citando el bautismo como ejemplo. Antes, el bautismo comenzaba con la pregunta: “¿Qué deseas de la Iglesia?”. La respuesta era: “La fe”. Hoy la respuesta [trivial] es: “El bautismo”.

Mosebach se dirigió a Benedicto XVI sobre este punto, quien dijo que “lamentaba enormemente” no haber revertido esto en su pontificado…

En el momento de su inválida elección, un periodista porteño describió a Bergoglio

¡El horror!

Enemigo jurado de la misa tradicional, no ha permitido sino parodias en manos de enemigos declarados de la liturgia antigua. Ha perseguido a todo sacerdote que se empeñó en usar sotana, predicar con solidez o que se haya interesado en la Summorum Pontificum.

La primera vez que Francisco contradice a Benedicto – Por Sandro Magister

Pero Magister omitió aclarar en su título que realmente no era la primera vez porque el cisma de Bergoglio comenzó en Argentina.

En Argentina Bergoglio desobedeció al Summorum Pontificum: Mujeres LECTORAS en la Misa Tradicional

Bergoglio: ¡obscena Misa de tango SÍ! ¡Misa piadosa romana NO!

Bergoglio, una plaga de Egipto para la Iglesia argentina, o las siete juntas