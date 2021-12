La herejía ecuménica promovida por Bergoglio es un ataque a las enseñanzas de Nuestra Señora de Guadalupe

RESPUESTA: Sí. Un verdadero ecumenismo es aquél que tiende a unir a todos los hombres siguiendo el único y verdadero mensaje de Cristo, el único Redentor; y de la única iglesia por Él fundada. El mismo Jesucristo nos da la pista: “Tengo otras ovejas que no son de este redil; a ésas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor” (Jn 10:16).

Padre Lucas Prados menciona varias consecuencias entre ellas estarían:

Al mismo tiempo, si aceptamos que cualquier persona puede fundar una nueva religión sería como decir que Cristo no es el único Redentor ; en otras palabras, que podríamos haber sido redimidos sin Cristo.

Blasfemia de Bergoglio refiriéndose a Nuestra Señora de Guadalupe:

“Esto es lo que hace decir a los mexicanos yo soy ateo pero guadalupano. ¡Algunos mexicanos, no todos son ateos!”, dijo riéndose.

En México Bergoglio promovió la apostasía, el paganismo, el adulterio, los anticonceptivos y el marxismo cultural.

Así como la Virgen de Guadalupe le aplastó la cabeza al imperio azteca, cultura malvada que practicaba sacrificios humanos, el canibalismo y la sodomía, roguemos que Nuestra Señora de Guadalupe pronto le aplaste la Cabeza a la serpiente Bergoglio junto con todos los de su secta. Roguemos para que pronto lo derribe, lo ate a los pies de Cristo y lo deje sin ningún poder.

Si asistes a la fiesta de la Virgen de Guadalupe no participes del marxismo cultural de la herejía modernista que resalta el indigenismo en lugar de poner el énfasis en exaltar la conversión de los indígenas al cristianismo. Recuerda que como dijo el Beato Felipe Rinaldi: “Una devoción a la Virgen que no obtenga la enmienda de tu vida, no es grata al Señor.”

“Por eso, cada uno debe estar persuadido de que, si la piedad que declara hacia la Santísima Virgen no le aparta del pecado o no le estimula a la decisión de enmendar las malas costumbres, su piedad es artificial y falsa, por cuanto carece de su fruto propio y genuino.” San Pío X

