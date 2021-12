Bergoglio defendió el pecado mortal de la inmoralidad sexual al tiempo que aprovechó para acusar de manera blasfema a San Pedro y a la Iglesia catolica. Contradiciendo así la doctrina moral católica y las leyes de Dios

El apostata Jorge Mario Bergoglio se rebela contra la Ley de Dios.

Noticia actualizada 7 de Diciembre 2021

(Bergoglio) defendio los pecados de la carne

Church Militant

Son los comentarios de (Francisco) sobre el deshonrado arzobispo de París Michel Aupetit los que provocaron la mayor indignación en las redes sociales, ya que Francisco minimizó el supuesto romance del prelado con una mujer como «pequeñas caricias y masajes que le hizo a la secretaria». «Esto es pecado, pero no es de los pecados más graves, porque los pecados de la carne no son los más graves. Los más graves son los» de «orgullo, odio», sostuvo. «Por tanto, Aupetit es un pecador, como lo soy yo … Quizás, como lo fue Pedro, el obispo sobre quien Jesucristo fundó la Iglesia».

Tengan en cuenta que Bergoglio se refiere a un infiel sacerdote que hizo voto de castidad. Que violó y profanó el sacramento del sacerdocio. Bergoglio comparó maliciosamente a este sacerdote apóstata inmoral no con Judas el Traidor, sino con San Pedro.

Bergoglio el Vocero y Vicario del Diablo:

Vatican News cita la Blasfemia de Bergoglio donde este perverso, que contradice la Palabra de Dios, se burla maliciosamente de la Marca de Santidad de la Iglesia y blasfema a San Pedro:

Francisco: Antes de contestar diré: Realiza una investigación, ¿vale? Porque existe el peligro de decir: fue condenado. ¿Quién lo condenó? La Opinión pública, chismes … no sabemos … si lo sabes, ¿por qué no decirlo? De lo contrario, no puedo responder. Y no lo sabrás, porque fue una falta de su parte, una falta contra el sexto mandamiento, pero no total, de pequeñas caricias y masajes que le hizo a la secretaria; esta es la acusación. Esto es pecado pero no es de los pecados más graves, porque los pecados de la carne no son los más graves.

Quizás, como lo fue Pedro, el obispo sobre quien Jesucristo fundó la Iglesia. ¡Cómo es que la comunidad de entonces aceptó a un obispo pecador, que había pecado con mucha ‘angelicalidad’, como era negar a Cristo! Por ser una Iglesia normal, estaba acostumbrada a sentir que siempre era pecadora, todos. Era una Iglesia humilde. Podemos ver que nuestra Iglesia no está acostumbrada a tener un obispo pecador. Pretendemos decir: “Mi obispo es un santo”. ¡No! esta gorra roja… todos somos pecadores. Pero cuando el chisme crece, crece, crece y le quita la fama a una persona; no, no podrá gobernar porque ha perdido su reputación. No por su pecado, que es pecado, como el de Pedro, como el mío, como el tuyo, sino por el parloteo de la gente. Por eso acepté la renuncia, no sobre el altar de la verdad sino sobre el altar de la hipocresía.