Los cómplices «más fuertes» de Bergoglio son españoles

Luis Ladaria. Cuando Francisco expulsó al destacado cardenal Müller de la Congregación para la Doctrina de la Fe, lo reemplazó con el secretario anónimo de la Congregación, el jesuita Luis Ladaria, un típico apparatchik. No protege la fe, sino que refrenda cualquier posición dudosa de Francisco. A veces, publica documentos, aparentemente en línea con la fe católica, por ejemplo, cuando dijo que la cohabitación homosexual no puede ser bendecida. Sin embargo, esto no significa nada, ya que las palabras no van acompañadas de hechos.

Juan Antonio Guerrero. Es otro jesuita que fue puesto al frente de la Secretaría de Economía en 2019, después de que Francisco creara un enorme caos y un gran déficit en las finanzas del Vaticano. Tendrá una posición difícil en el Vaticano de Francisco, donde 2 + 2 es igual a 5 y los problemas no se resuelven sino que se niegan, y donde Francisco nombra a personas para socavarlas.

Miguel Ángel Ayuso. Misionero comboniano y hereje abierto, supervisa el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y fue fundamental en la producción del Documento sobre Fraternidad humana, por la paz y la convivencia firmado en 2019 en Abu Dhabi con el Gran Imán de Al-Azhar. Esta declaración no cambiará mucho con los musulmanes, pero socava profundamente los esfuerzos católicos por evangelizar a los países islámicos.