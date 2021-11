Bergoglio, pide perdón por coaccionar y engañar a los jóvenes que, por tu culpa han sido víctimas de las ´vacunas´ experimentales contaminadas con el aborto y garantízales una compensación económica

Como dice este doctor Bergoglio además debería compensar económicamente a sus víctimas. @DrJulesGomes · 11h En respuesta a @ObispoTimH ¿Tiene un título en medicina o experiencia científica en vacunología, virología, inmunología o epidemiología, excelencia? ¿Ha publicado en revistas médicas revisadas por pares? En respuesta a

Además, si cree que la vacuna es segura, ¿está garantizando una compensación a cualquier persona que sufra efectos adversos o muertes por la vacuna? Las vidas son preciosas. Bergoglio, pídeles perdón por engañarlos Religion la Voz Libre

(El Apostata Jorge Mario Bergoglio) tiene que enviar una carta a Cienna Knowles, de 19 años, disculpándose por acusar a personas como ella de ser «egoístas», por obligar moralmente a personas como ella a ponerse una inyección experimental en contra de su voluntad.

Cienna Knowles la estrella ecuestre adolescente australiana fue hospitalizada con el cuerpo lleno de coágulos de sangre poco después de su segunda vacuna Pfizer COVID-19.

Me dijeron más o menos que si no te vacunabas, no podías competir con tus caballos, que eras una egoísta si no te la ponías.

Cienna recibió su segunda inyección de Pfizer el 21 de octubre de 2021 y toda su existencia dio un vuelco esa misma noche.

Dijo que se despertó con un sinfín de efectos adversos, como palpitaciones, dolores musculares, dolor de cabeza, vómitos y visión borrosa, y supo que «algo iba muy mal» A la mañana siguiente acudió a urgencias. Los médicos descubrieron coágulos de sangre en las piernas, el estómago y los pulmones, así como una hemorragia interna.

A Cienna le diagnosticaron trombosis de la vena porta, es decir, coágulos en la vena porta. La vena porta es el vaso principal del sistema venoso portal (SVP), que drena la sangre del tracto gastrointestinal, la vesícula biliar, el páncreas y el bazo hacia el hígado.

Ella dijo: «Así que para aquellos que me conocen personalmente, saben que tenía miedo de vacunarme y dije que aguantaría todo lo que pudiera hasta que tuviera que hacerlo. Y me dijeron que si no había vacuna, no habría trabajo, que no podía competir con mis caballos, que no podía ir a ningún sitio. Eres una egoísta si no te pinchas, sólo póntela, dijeron. Así que me aguanté e hice lo que era «correcto». Era una chica de 19 años perfectamente sana y normal, y nunca había estado en el hospital».

Gosford, Nueva Gales del Sur, Australia

Otros afectados/fallecidos recientes:

