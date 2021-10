El legado de Bergoglio será de confusión, desunión, capitulación ante los enemigos de la Iglesia, falsas enseñanzas, irrealidad, compromiso doctrinal & “falsificación” … y decadencia moral

“Francisco está completamente desconectado de la realidad y desactualizado”: Abogado Católico James Bogle El terrorífico legado de Francisco—Entrevista Gloria TV Los poderes malignos reconocen que la mejor manera de socavar a la Iglesia católica es socavar el rito romano, dijo en una entrevista a Gloria.tv el abogado inglés James Bogle, ex presidente de Una Voce International. La entrevista. Los primeros comentarios sobre Traditionis Custodes hablaban de “escándalo”, “bomba atómica”, “crueldad”, “odio a la misa en latín”. Incluso el carismático padre francés Daniel Ange habló de una “dureza sin una pizca de piedad o compasión”. Cual es tu reaccion? Estoy de acuerdo. Parece una implementación inútil, apresurada y muy poco pastoral. Usted es abogado. ¿Cuál es la valoración jurídica de la Traditionis Custodes? No soy abogado canónico, pero tiene varias rarezas. Por ejemplo, no hay un periodo de transición como es normal en este tipo de decretos legales. También hay otras incoherencias, muchas de las cuales han sido analizadas por diversas organizaciones como la Sociedad de la Misa en Latín, como su abolición de la distinción entre ordinaria y extraordinaria, y su afirmación de que es la única forma del rito romano.

Una parte reveladora de Traditionis Custodes es su título. “Custodes” (“Guardianes”) significa también “carceleros”. ¿Estará la tradición, a partir de ahora, atrapada en la jaula de Francisco?

Bueno, posiblemente por el momento, pero no para siempre. Creo que la pretensión de custodiar la tradición es tan inapropiada que la mayoría de los católicos, incluso los que no están enamorados del rito tradicional, consideran que el título y el documento son innecesarios e incluso algo así como una burla a la atención pastoral, hasta el punto de que creo que nadie lo está tratando realmente en serio y encuentran indecoroso que los papas sigan favoreciendo y luego desfavoreciendo los ritos tradicionales como si fuera un fútbol político.

En las diócesis de Costa Rica, en la arquidiócesis de Ribeirao Preto, Brasil, y sólo en algunas otras diócesis, se suprimieron todas las misas romanas. ¿Cómo es la situación en Inglaterra?

La situación es mucho mejor en Inglaterra. Sólo una diócesis en todo el país ha suprimido toda celebración del rito romano tradicional y es la diócesis de Clifton, donde el obispo Declan Lang es el notoriamente heterodoxo y dictatorial. Por lo demás, la mayoría de los obispos han dado rápidamente los permisos necesarios para seguir con el statu quo.

Francisco quiere que todos los católicos se cambien al Novus Ordo y canten la Misa de Réquiem por el Rito Romano. Él debe saber que tal deseo es ilusorio. ¿Por qué lo sigue intentando?

Creo que Francisco está completamente alejado de la realidad y de las necesidades y deseos de los católicos comunes. Está más interesado en hacerse una figura popular en el escenario mundial, particularmente con los secularistas que son en gran medida enemigos de la Iglesia Católica. Es una situación sin precedentes en la historia de la Iglesia.

El rito romano es uno de las dos docenas de ritos litúrgicos de la Iglesia. Todas las “críticas” modernistas contra el Rito Romano podrían hacerse también contra la Liturgia Bizantina y otras de las que nadie parece preocuparse. ¿Por qué?

Estos cambios están claramente influenciados por los poderes malignos que reconocen que la mejor manera de socavar a la Iglesia Católica es socavar el rito romano que es el rito más concurrido y al que asisten los católicos más influyentes. Por esa razón, es su principal objetivo.

El Novus Ordo existe en mil variantes y con sus “diferentes opciones” ni siquiera es un rito propio. Además, el estar de cara al pueblo, la comunión en la mano, etc., que no forman parte del Novus Ordo, se han convertido en dogmas, y hay miríadas de otras novedades, abusos y sacrilegios, pero Francisco sigue llamándolo la “expresión única del rito romano”. ¿Tiene esto sentido?

No, no lo tiene, ni siquiera para los que no les gusta el rito romano tradicional. Se trata de una especie de último intento de asegurar el futuro de la liturgia Bugniniana-Paulina de 1970, que ha sido un fracaso estrepitoso, ante el crecimiento exponencial del rito romano tradicional, especialmente entre los jóvenes. Pero será un gesto tan inútil como intentar frenar la marea. Gracias a que el Papa Benedicto XVI liberó al rito romano tradicional de una especie de cautiverio babilónico durante 50 años, ya no hay vuelta atrás. El movimiento tradicional es un movimiento de jóvenes, y ellos son el futuro.