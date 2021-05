Bergoglio remeda la Santa Eucaristía

Entonces, Francisco tomó pan, lo partió y se lo dio… al Gran Imán

es.news

El juez Mohamed Abdelsalam, secretario general del Comité Superior de la Fraternidad Humana, instituido por Francisco, ha escrito el libro “The Pope and the Grand Imam: A Thorny Path – A Testimony to the Birth of Human Fraternity” [El Papa y el Gran Imán: Un camino espinoso – Un testimonio del nacimiento de la fraternidad humana] (Motivate Media Group, Dubai).

En ese libro se divulgan detalles sobre la génesis del herético Documento de Abu Dhabi, firmado por Francisco y el Gran Imán Ahmad el-Tayyeb de al-Azhar (El Cairo).

El primer encuentro entre ambos tuvo lugar en el Palacio Apostólico el 23 de mayo de 2016. Esto llevó al viaje de Francisco a Egipto en abril de 2017.

El 7 de noviembre de 2017, cuando Francisco se enteró de que el Gran Imán y Abdelsalam estaban en Roma, los invitó a reunirse y a almorzar. Después del encuentro en el Palacio Apostólico, Francisco caminó con ellos hasta Santa Marta, para mostrarles algunas bellezas del Vaticano. “El Gran Imán y Su Santidad caminaron de la mano, en una forma muy fraternal” – recuerda Abdelsalam.

Antes de comenzar el almuerzo, Francisco “tomó un trozo de pan y lo partió en dos”, relata Abdelsalam, “tomó una mitad y le dio la otra al Gran Imán, para que todos comieran, en un acto simbólico de convivencia y fraternidad humana”.

Durante el almuerzo de dos horas, Abdelsalam propuso redactar un “documento conjunto sobre la fraternidad humana” hacia “la tolerancia humana y contra el extremismo”. Todos estuvieron de acuerdo.

El texto fue alto secreto hasta la firma del 4 de febrero de 2019 en Abu Dhabi, en la que Abdelsalam no estuvo presente. En el libro no revela la razón. Supuestamente, debido a la presión de los sectores que no estaban contentos con el texto [mal redactado], también se vio obligado a renunciar como asesor del Gran Imán.

Sin embargo, inmediatamente después de la firma del documento, Francisco y el Imán lo llamaron por teléfono para agradecerle su papel.

En el prólogo del libro de Abdelsalam, Francisco llama al Imam su “hermano” y a Abdelsalam su “hijo”.

“El diablo siempre ha intentado, por medio de los herejes, privar al mundo de la Misa, haciéndolos precursores del Anticristo, que, antes que nada, intentará abolir y realmente abolirá el Santísimo Sacramento del altar. , como castigo por los pecados de los hombres, según la predicción de Daniel, ‘Y le fue dada fuerza contra el sacrificio diario’ (Daniel 8:12) “. San Alfonso de Ligorio, Doctor de la Iglesia. (1696-1787)

Padre E. Sylvester Berry

“… La abominación desoladora se ha forjado en muchas iglesias católicas por los herejes y apóstatas que han roto altares, reliquias de los mártires y profanando el Santísimo Sacramento. En el momento de la Revolución Francesa una mujer lasciva estaba sentada en el altar de la catedral de París y adorada como la diosa de la razón. Este tipo de cosas, aunque débilmente prefiguran las abominaciones que profanarán a la iglesias en esos días tristes cuando el Anticristo se sentará a sí mismo en el altar para ser adorado como Dios.

Sor de la Nativité advirtió sobre la usurpación del papado :

“Yo he visto una gran potencia elevarse contra la Santa Iglesia. Ella ha arrancado, pillado, devastado la viña del Señor; la ha hecho servir como escabel a los transeúntes, y la ha expuesto a los insultos de todas las naciones. Después de haber injuriado el celibato y oprimido el estado religioso, esta soberbia audaz hay se ha como revestido de los poderes de nuestro Santo Padre el Papa, del cual ella ha menospreciado la persona y la autoridad… He visto tambalear las columnas de la Iglesia, he visto, inclusive, caer un gran número de los cuales se tenía motivo de esperar más estabilidad… entre aquellos que debían sustentarla, se han encontrado cobardes, indignos, falsos pastores, lobos vestidos con piel de corderos , que han entrado en el rebaño para seducir las almas simples, degollar el aprisco de Jesucristo, y librar la heredad del Señor a la depredación de los ladrones, los templos y los santos altares a la profanación…”

Daniel 11:32

Con halagos hará apostatar[corromperá] a los que obran inicuamente hacia el pacto (La Alianza), mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará.