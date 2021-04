En plena comunión con Bergoglio el Obispo Apostata Stephen Mamza construye una mezquita con el dinero de la Iglesia

es.news/ El obispo (apostata) de Yola (Nigeria), monseñor Stephen Mamza, de 51 años, está construyendo 86 viviendas que incluyen una iglesia, una mezquita y una escuela. El 11 de abril dijo en el sitio web punchng.com que el complejo se inaugurará pronto.

La diócesis de Yola se ocupa de los refugiados de Boko Haram. En un momento dado, más de 3.000 personas vivían en las instalaciones de la Iglesia. La mayoría regresó a sus casas, pero 86 familias -entre ellas 10-12 familias musulmanas- siguen allí. Por ello, Mamza construyó un lugar donde poder reubicarlos.

El dinero procede de una agencia de ayuda que pertenece a la Conferencia Episcopal Alemana. Mamza admite que sus fieles no creen que construir una mezquita sea “un buen gesto”, pero responde que para él es “justo” construir una mezquita, “de la misma manera que construimos una iglesia para los cristianos”.

En la mezquita de Mamza se enseñará a los feligreses que Cristo no fue crucificado (Corán 4:157), que no es el Hijo de Dios y que los que creen esto están malditos (Corán 9: 30) y que los que creen en la divinidad de Cristo son incrédulos (Corán 5:17), que la creencia en la Trinidad es “un exceso” (Corán 4:171, 19:35), y que los cristianos que no aceptan el Islam deben ser combatidos y sometidos (Corán 9:29).

Esta Secta marxista bergogliana le roba a Dios para extender el reinado del Anticristo en lugar de extender el Reinado de Jesucristo. Esta secta infiltrada le ha declarado la guerra a la Iglesia católica fundada por Jesucristo.

Profecía del Arzobispo Fulton Sheen sobre la anti iglesia del Anticristo:

La tercera tentación en la cual Satanás tentó a Cristo para adorarlo y que todos los reinos de la tierra serían suyos, se convertirá en la tentación de tener una nueva religión sin una cruz , una liturgia sin un mundo por venir, una religión para destruir la religión, o una política que es una religión – una que que da al César, incluso las cosas que son de Dios.

Juan 12:6 Esto dijo (Judas Iscariote), no porque él pasase algún cuidado por los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, llevaba o defraudaba el dinero que se echaba en ella.

En el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, San Luis María Grignion de Montfort nos enseña que la Virgen María nos liderará en la lucha contra Satanás , para batallar en contra del ejercito del anticristo; formado por herejes apóstatas cismáticos, impíos, idolatras y mahometanos.

Profecía de la abadesa mística alemana Hildegarda de Bingen:

“Entonces la mayor parte de los hombres abandonarán la auténtica fe católica y se convertirán al hijo de la perdición.”… entonces surgirá de pronto una agitación de las herejías y confusiones dentro de la Iglesia.” …las herejías serán tales, que los herejes podrán predicar abiertamente y en plena seguridad sus erróneas creencias. La duda y la incertidumbre en la fe católica de los cristianos aumentarán tanto, que las gentes dudarán a qué Dios dirigirse. ”…para que en comparación con los suyos, el Hijo de Dios tenga solo un pequeño número de fieles.

El diablo ha tenido a seguidores en el Antiguo Testamento y los tiene en el Nuevo. De los saduceos se derivan los herejes que niegan la creación de los primeros vivientes, pero el error de éstos es peor, ya que es la negación absoluta de Dios en la creación y en las almas. Todos ésos adorarán al Hombre de la Perdición y, abandonando la fe de Dios omnipotente, proclamarán que no hay ningún obstáculo en desobedecer sus preceptos”

La mística Marie-Julie tuvo una visión del diálogo entre Nuestro Señor Jesucristo y Lucifer-Satanás, en el que éste amenazó de la siguiente manera:

“Atacaré a la Iglesia. Derribaré la Cruz, diezmaré la población y depositaré una gran debilidad en los corazones. Propiciaré la negación de la Religión Católica. Por un tiempo seré el amo de todas las cosas en la tierra, todo estará bajo mi control, aún Tu Templo y Tus fieles” Marie-Julie Jahenny 9 de junio de 1881: “Desde lo alto de Mi Gloria, veo unirse ávidamente a esa religión, culpable, sacrílega, perversa, en una palabra que religión similar a Mohamed … Veo a los Obispos uniéndose”. “Por causa de la tierra, perderé un gran número de mis sacerdotes; los fieles morirán en su fe, en lugar de unirse a esa infame religión “. “Francia se convertirá en Mahoma, negando la divinidad de Cristo”.

Marie- Julie Jahenny reveló que los que gobiernan el rebaño, serán los responsables de la crisis venidera. Evidentemente, el comunismo no habría triunfado si la Iglesia hubiera permanecido fiel. También ella mencionó que la creciente libertad adquirida por los sacerdotes y Obispos la usarán malamente. Mencionó a un Papa venidero, que en el último momento, revertirá su política para hacer un llamado al clero. Pero, no será obedecido, al contrario, una Asamblea de Obispos le demandará aún mayor libertad, declarando que pronto no le obedecerían más. Marie Julie declaró que esa “revolución roja” lo derribará. Entonces una horrorosa religión remplazará a la religión Católica y vio a muchísimos obispos abrazando esa “sacrílega e infame religión.”

Santo Tomas de Aquino: Asimismo, si alguien se circuncidara o adorara el sepulcro de Mahoma, sería considerado como apóstata.

Mensaje profetico de la Salette:

‘Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo’