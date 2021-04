Bergoglio no pierde oportunidad de favorecer la agenda homosexual

TraditionInAction

El 24 de marzo de 2021, el Papa Francisco nombró al conocido homosexual chileno Juan Carlos Cruz a la Pontificia Comisión para la Protección de Menores.

Cruz se hizo vocal en 2011, dando muchas entrevistas sobre el abuso sexual que sufrió siendo un niño por parte del P. Fernando Karadima.

Más tarde, declaró públicamente que era homosexual y se convirtió en activista de la agenda LGBT. En abril de 2018 fue recibido por Francisco, (la foto de arriba), quien le dijo: “Juan Carlos, que seas gay no importa. Dios te hizo así y te ama así y a mí no me importa. El Papa te ama”. como eres, tienes que ser feliz como eres (aquí y aquí)

Esta iniciativa de Francisco ha sido considerada una respuesta indirecta a la Respuesta del 15 de marzo de 2021 de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un Dubium sobre la bendición de las uniones homosexuales. La Respuesta dijo que “Dios no puede bendecir el pecado”.

Entonces, vemos que Bergoglio no pierde ninguna oportunidad de favorecer la agenda homosexual. Además, si alguna autoridad del Vaticano se opone a esa agenda, inmediatamente contraataca para asegurarse de que los sodomitas tengan la ventaja en la discusión.

Es innecesario decir que los sacerdotes pro-homo como el P. James Martin, a continuación, estaba muy satisfecho con la elección de Cruz por parte del Papa Bergoglio.

Juan Carlos Cruz no solo está en cisma contra la doctrina moral de la Iglesia que prohíbe el vicio de la homosexualidad, sino que también es un enemigo acérrimo que le ha declarado la guerra abierta a la ley de Dios.

Los activistas homosexuales anticatólicos, Juan Carlos Cruz y James Martin, apoyados por el propio Bergoglio, atacan públicamente la doctrina católica en su nombre.

Juan Carlos Cruz: “El Papa está muy dolido por lo que pasó con el documento sobre las parejas homosexuales”

En todas las redes sociales, estos dos apóstatas, con la complicidad de Bergoglio, le están haciendo proselitismo al vicio de la sodomía con el sello de aprobación de Bergoglio. Y en lugar de arrepentirse están arrastrando con ellos a muchas almas al infierno haciendo que otros también caigan en el grave pecado mortal de la homosexualidad.

Mateo 13:41 El Hijo del hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros, y a los que practican el mal.

2 Pedro 2 2Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad