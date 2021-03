Bergoglio contradice la doctrina católica sobre la fe

es.news

En otro libro-entrevista, Francisco se presentó como un seguidor de la errónea creencia que “una fe sin dudas no puede progresar”.

La entrevista fue publicada por su amigo, el padre Marco Pozza, y fue publicada parcialmente el 28 de febrero en el sitio web Corriere.it.

Contrario a Francisco, la doctrina católica como está expresada en el Catecismo de Trento, explica que la “Fe debe excluir toda duda”. Santiago 1, 6 compara al que duda con “el oleaje del mar, impulsado y agitado por el viento”.

La fuente del error de Francisco es la confusión entre las “dudas” y la “experiencia” de ser abandonado por Dios, que se puede encontrar también en las vidas de los santos.

Basado en esta confusión, Francisco cree que un cristiano que nunca ha atravesado dudas “carece” de algo: “Una fe sin esas pruebas me lleva a dudar que sea verdadera fe”. Esta declaración no está corroborada ni en la Biblia ni en ninguno de los autores espirituales serios.

Por otro lado, Francisco llama al diluvio un resultado de la “ira de Dios”, utilizando así un concepto que los teólogos de Francisco aborrecerían. Él advierte sobre el peligro de no cuidar la creación, lo que podría dar lugar a otro “diluvio”, aunque Dios dice en Gn 9, 11 que no habrá un segundo diluvio.

Enseña Santo Tomás de Aquino:

El objeto formal de la fe es la Verdad primera revelada en la Sagrada Escritura y en la enseñanza de la Iglesia. Por eso, quien no se adhiere, como regla infalible y divina, a la enseñanza de la Iglesia, que procede de la Verdad primera revelada en la Sagrada Escritura, no posee el hábito de la fe, sino que retiene las cosas de la fe por otro medio distinto. Como el que tiene en su mente una conclusión sin conocer el medio de demostración, es evidente que no posee la ciencia de esa conclusión, sino tan sólo opinión.

Los demás artículos de la fe en los que no yerra el hereje no los acepta del mismo modo que el fiel, es decir, por adhesión a la Verdad primera, para lo cual necesita el hombre la ayuda del hábito de la fe. El hereje los retiene por propia voluntad y por propio juicio.

Ahora bien, es evidente que quien se adhiere a la enseñanza de la Iglesia como regla infalible presta su asentimiento a todo cuanto enseña la Iglesia. De lo contrario, si de las cosas que enseña la Iglesia admite las que quiere y excluye las que no quiere, no asiente a la enseñanza de la Iglesia como regla infalible, sino a su propia voluntad. Así, es del todo evidente que el hereje que de manera pertinaz rechaza un solo artículo no está preparado para seguir en su totalidad la enseñanza de la Iglesia (estaría, en realidad, en error y no sería hereje si no lo rechaza con pertinacia). Es, pues, evidente que el hereje que niega un solo artículo no tiene fe respecto a los demás, sino solamente opinión, que depende de su propia voluntad.

Summa Theologica, Parte II-IIae, cuestión V.