San José fue declarado por el Papa Benedicto XV en 1920 como santo patrón contra el comunismo, contra el contagio del socialismo, contra el naturalismo y contra la relajación moral

Hermanos la Biblia nos advierte que debemos apartarnos de los falsos pastores que aparentan religiosidad pero con sus actos niegan la Fe.

Resulta que este año se cumplieron dos aniversario de San José pero como Bergoglio estaba ocupado dedicándolo a la Pachamama, con la promoción de su herético Laudato Si´ ahora le pareció conveniente para seguir avanzando en su apostasía volver a ponerse el disfraz de Oveja a ultima hora.

Algunos católicos tibios, de grupo de las vírgenes necias están suspirando de alivio porque Bergoglio le ha consagrado el año a San José mientras Bergoglio al mismo tiempo se burla de la fe violando las leyes de Dios, negando el dogma de la Inmaculada Concepción y promoviendo ritos que invocan ancestros, entre un sin numero de herejías, escándalos y sacrilegios. Bergoglio es anti-familia, desafía las leyes de Dios, promueve la ideología de género, junto con los principios comunistas y masónicos.

Un templo para una nueva religión mundial

Había en Roma, incluso entre los prelados, muchas personas de sentimientos poco católicos que trabajaban para el éxito de este asunto (la fusión de las iglesias).

Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. (AA.III.179)

¡… y este plan tenía, en Roma misma, a sus promotores entre los prelados! (AA.III.179)

Ellos construían una gran iglesia, extraña y extravagante; todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos; evangélicos, católicos, sectas de todo tipo: lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos donde no habría más que un pastor y un rebaño. Tenía que haber también un Papa pero que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas: pero en el lugar del altar, no había más que desolación y abominación. (AA.III.188) Profecías de Ana Catalina Emmerich