Bergoglio -por 1º vez desde 1953- no honrará a la Inmaculada

Bergoglio utiliza el virus chino como excusa para cancelar la veneración pública de María en la solemnidad de la Inmaculada Concepción

Religión la Voz Libre

La excusa es el virus. Esto después de haber anulado la celebración pública de la Navidad.

Sin embargo, hace unos días recibió a deportistas y nombró a sus cardenales serviles sin problema, a pesar de que era en un interior.

Maike Hickson @ HicksonMaike comentó en Twitter el Sábado 28 de noviembre de 2020: