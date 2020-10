Bergoglio confirma a los sodomitas en su rebelión contra Dios

Bergoglio desafía a Dios y a la Iglesia

San Pablo afirma que los homosexuales no se salvan sino que se condenan. Al apostata Jorge Mario Bergoglio no le interesa la salvación de las almas. Bergoglio no busca la conversión de los sodomitas sino la conversión de la Iglesia cambiar a la Iglesia para que acepte a los sodomitas.