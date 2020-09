El problema no es Becciu, el problema es que Bergoglio es incapaz de Gobernar la Iglesia

Gloria.TV Noticias

El problema no es Becciu, el problema es Bergoglio

Francisco no fue traicionado por el cardenal Becciu, escribe Vik van Brantegem en Korazym.org. Sería magnífico y edificante si esto fuera cierto y Becciu fuera el culpable, no Francisco; pero en realidad, no es así, escribe Van Brantegem. Para él, el problema es que Francisco es incapaz de gobernar o elegir a sus colaboradores. Da órdenes y contraórdenes. Ha creado un clima de sospecha y practica una justicia arbitraria. El problema no es Becciu, sino Bergoglio.

Francisco ha fracasado

Van Brantegem admite que Francisco intentó, al principio, limpiar las finanzas del Vaticano. Hizo al cardenal George Pell Prefecto de la Secretaría de Economía y le dijo: “No mires a la cara a nadie, adelante.” Sin embargo, inmediatamente después, Francisco apoyó a los oponentes de Pell y lentamente comenzó a socavar a Pell. Francisco tuvo la oportunidad de limpiar el Vaticano, pero falló, y Francisco es el único responsable de esto, escribe van Brantegem.

Francisco lo sabía

Francisco usaba a Becciu para todo tipo de trabajos, también para el trabajo sucio. Becciu fue su “hombre de confianza” en muchas ocasiones, escribe van Brantegem. Sin embargo, arrojó a Becciu bajo el autobús, y no sin sadismo como escribió Marco Tosatti. Para Van Brantegem el primer problema con Francis es de naturaleza psicológica. Se refiere a los repentinos y fuertes cambios de humor de Francisco, su lenguaje soez y su larga lista de decapitaciones. Por lo tanto, incluso los cardenales del Vaticano utilizan su acceso a Internet móvil porque saben que la Internet del Vaticano y el teléfono están interceptados. Está claro que Francisco sabía de la pasión de Becciu por los negocios, que tal vez era inocente e inocua. Además, Becciu no era el único en el Vaticano donde la gente ahora dice: “Si se despidiera a todos los cardenales que dan dinero a su familia, entonces quedarían pocos”.

Como en los regímenes totalitarios

La periodista pro-Francisco Lucetta Scaraffia escribe que la defenestración pública de Becciu no tiene nada que ver con “la gran limpieza en el Vaticano”. Es para ella sólo como las purgas políticas en los regímenes totalitarios, no un recurso serio a la justicia. Tales operaciones sólo sirven para establecer nuevos equilibrios de poder, y para eliminar a los oponentes. El uso y el apoyo de los medios de comunicación oligárquicos es esencial porque establecen quién es culpable y condenan a priori sin dar oportunidad al acusado de defenderse. El Vaticano casi nunca recurre a un juicio real, y cuando esto sucede, a menudo no es confiable porque el sistema jurídico del Vaticano es una farsa. Por lo tanto, casi siempre es la prensa la que establece quién es culpable y quién no.