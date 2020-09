Bergoglio violó el Primer Mandamiento y promovió la Herejía del Indiferentismo al pedir la ´buena onda´

Bergoglio pide que los ídolatras paganos conjuren a sus demonios y le manden la buena onda.

es.news Francisco se negó nuevamente a impartir la Bendición Papal, confirman los que dicen que él no es realmente Papa.

Al finalizar una audiencia el 12 de setiembre para las Comunidades Laudato Si’ Communities, Francisco comentó: “Les agradezco sus oraciones. A los que oran, les pido que oren, y a los que no oran, al menos envíenme buenas ondas, ¡las necesito!”.

Estas palabras fueron seguidas por aplausos y risas. Francisco agregó: “Ahora me gustaría pedirle a Dios que los bendiga a cada uno de ustedes, bendiga el corazón de cada uno de ustedes, sean creyentes o no creyentes, cualquiera sea la tradición religiosa. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Amén”.

Francisco se negó a hacer el signo de la cruz, el único que podría darle poder a él.