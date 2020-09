La nueva definición de “hermandad” de Bergoglio contradice la Escritura y la Tradición

El anti Papa Bergoglio promueve la fraternidad masónica.

El articulo de Church Militant explica que el “Documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia” de Bergoglio no menciona al Señor Jesucristo ni una sola vez.

El documento apostata cita a un terrorista como ejemplo de ‘fraternidad’.

Abu Mazen, más conocido en el mundo anglosajón como Mahmoud Abbas, es el presidente de la Autoridad Palestina (AP) y ha sido presidente de la Organización de Liberación Palestina (OLP) desde 2004. En 2014, Francis dio la bienvenida a Abbas junto con el presidente israelí Shimon Peres al Vaticano para una sesión de oración conjunta.

El historiador islámico Robert Spencer dijo, “Mahmoud Abbas ha dejado muy claro a lo largo de los años que no quiere la paz, sino la destrucción total de Israel como estado judío y la erradicación de todos los judíos de la región”.”En cuanto a considerar a todos los seres humanos como hermanos, tanto el Islam suní como el chiíta enseñan que las vidas de los no musulmanes no valen tanto como las vidas de los musulmanes”, comentó.

El Corán llama a los judíos y a los cristianos “los más viles de los seres creados”.

“The Reliance of the Traveler”, un manual suní clásico de la ley sagrada islámica, explica de hecho que “la indemnización pagada por un judío o un cristiano es un tercio de la indemnización pagada por un musulmán”. La indemnización pagada por un zoroastriano es una quinceava parte de la de un musulmán (o4.9)”, señaló.

“El Corán llama ‘a los incrédulos entre la gente del Libro’, es decir, a los judíos y cristianos que no aceptan el Islam, ‘los más viles de los seres creados (98:6)'”, enfatizó.

Un teólogo explica que la nueva definición de “hermandad” de Francisco contradeciría la Escritura y la Tradición si el documento de Bergoglio no pudiera distinguir entre la hermandad universal de Adán y Noé de la hermandad cristiana que abarca solo a aquellos que han pasado por la renacimiento del bautismo.

El documento apostata de Bergoglio cita a un Terrorista musulmán como ‘ejemplo de fraternidad’

El Arzobispo Fulton Sheen describió al anticristo disfrazado de humanitario para ganar adeptos a su falsa religión: ¿Entonces cómo va a entrar en esta nueva era para ganar adeptos a su religión? La creencia de Rusia pre-comunista es que él vendrá disfrazado como un Gran Humanitario; él hablará de paz , de prosperidad y de abundancia no como medios para llevarnos a Dios, sino como fines en sí mismos…En medio de todo su amor aparente para la humanidad y su verborrea de la libertad y la igualdad, tendrá un gran secreto que él le dirá a nadie : él no va a creer en Dios. Debido a que su religión será la hermandad sin la paternidad de Dios, va a engañar aun a los escogidos . Él creará un anti- iglesia que será el mono de la Iglesia, porque él, el diablo, es el mono de Dios. Contará con todas las notas y características de la Iglesia , pero a la inversa y vaciado de su contenido divino. Será un cuerpo místico del Anticristo que en todas las cosas externas parecerse al cuerpo místico de Cristo. . . . Pero el siglo XX se unirá a la anti iglesia porque afirma ser infalible cuando su cabeza visible habla ´ex cathedra´ de Moscú sobre el tema de la economía y la política, y como pastor principal del comunismo mundial. ( Arzobispo Fulton J. Sheen, el comunismo y la conciencia de Occidente [ Bobbs – Merril , Indianapolis, 1948 ] , pp 24-25).

Francisco y Simon Peres, a favor de “una ONU de las religiones” El Papa Gregorio el Grande dijo que quienquiera que sostenga ser Obispo Universal es el Precursor del Anticristo.

El Papa San Pío X condenó la hermandad universal que promueve Bergoglio en su pacto masónico de Abu Dhabi