¡Los católicos irlandeses se enfrentan al arzobispo hereje Martin en la celebración islámica!

La mística francesa Marie-Julie Jahenny tuvo esta visión el 9 de junio de 1881 advirtiendo con muchos obispos caerían en apostasía uniéndose a una nueva religión mundial similar al Islam que niega la divinidad de Cristo:

“Desde lo alto de Mi Gloria, veo unirse ávidamente a esa religión, culpable, sacrílega, perversa, en una palabra aquella religión similar a Mohamed (Mahoma) … Veo a los Obispos uniéndose”. “Por causa de la tierra, perderé un gran número de mis sacerdotes; los fieles morirán en su fe, en lugar de unirse a esa infame religión”. “Francia se convertirá en Mahoma, negando la divinidad de Cristo”.

Marie- Julie Jahenny reveló que los que gobiernan el rebaño, serán los responsables de la crisis venidera. Evidentemente, el comunismo no habría triunfado si la Iglesia hubiera permanecido fiel. También ella mencionó que la creciente libertad adquirida por los sacerdotes y Ob ispos la usarán malamente. Mencionó a un Papa venidero, que en el último momento, revertirá su política para hacer un llamado al clero. Pero, no será obedecido, al contrario, una Asamblea de Obispos le demandará aún mayor libertad, declarando que pronto no le obedecerían más. Marie Julie declaró que esa “revolución roja” lo derribará. Entonces una horrorosa religión remplazará a la religión Católica y vio a muchísimos obispos abrazando esa “sacrílega e infame religión.”