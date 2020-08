Mons. Aguer a Mons Taussig: «Lamento profundamente lo que ha ocurrido en San Rafael, a causa de un gravísimo error tuyo»

(InfoCatólica) El contenido de la carta es el siguiente:

Querido Eduardo:

Lamento profundamente lo que ha ocurrido en San Rafael, a causa de un gravísimo error tuyo: el decreto sobre el modo de comulgar. Te he manifestado mi opinión las dos veces que me llamaste por teléfono. Las razones las he expuesto en mi artículo «La comunión en tiempo de pandemia»

Rezo por vos, y por la diócesis. Y, de un modo muy especial, por los sacerdotes y seminaristas. Espero que esas vocaciones no se pierdan.-

+ Héctor Aguer