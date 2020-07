Padre Pío: El príncipe de las tinieblas reina en los promotores del aborto y sus almas están en peligro de muerte eterna

La interrupción del embarazo constituye siempre un traumatismo, un drama; y no se puede negar que lo que vive la mujer ‒que desgraciadamente no quiere realmente ser madre‒ concierne también todos sus seres cercanos, cuya reacción fuertemente emotiva tiende a justificar tamaño error. Los confesores conocen bien esas influencias, aunque nunca pueden justificar la supresión de una vida.

El Padre Pellegrino le preguntó cierto día al Santo Padre Pío:

El Padre Pío contestó:

Después, tomó el hábito de su interlocutor con la mano derecha, y le puso la izquierda sobre el pecho, como si quisiera apoderarse de su corazón, y dijo en un tono perentorio:

Repreguntó entonces el Padre Pellegrino:

Lleno de una santa cólera, compensada con mucha dulzura y bondad, el Padre Pío le explicó:

— Comprenderías este suicidio de la raza humana si con el ojo de la razón pudieses ver la «belleza y la alegría» de la tierra poblada con viejos sin niños: que mada como un desierto. Si tú reflexionases, comprenderías entonces que el aborto es todavía más grave: con el aborto, también se mutila la vida de los padres. A estos padres los quisiera cubrir con las cenizas de sus fetos destruidos, para clavarlos con sus responsabilidades y para impedirles la posibilidad de recurrir a la ignorancia. Los restos de un aborto provocado no se entierran con una falsa religiosidad. Sería una abominable hipocresía. Esas cenizas deben ser echadas a las caras cuidaditas de los padres asesinos. Si los considerase de buena fe, no me sentiría implicado en sus delitos. Ves, no soy santo, pero nunca me siento tan cerca de la santidad sino cuando pronuncio estas palabras, sin duda un poco virulentas, pero justas y útiles, contra los que cometen tal crimen. Y estoy seguro de que Dios aprueba mi rigor porque Él siempre me da, después de esas dolorosas luchas contra el mal ‒o más bien digamos que me impone‒, algunos momentos de maravillosa tranquilidad.