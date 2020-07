En la Secta de Bergoglio prevalecen las puertas del Infierno

Las promesas de Jesucristo son para la Iglesia apostólica que permanece fiel a la doctrina Católica, no fueron pronunciadas para la secta de Bergoglio.

El hecho de que prevalezcan las puertas del Infierno en la secta cismática de Bergoglio es señal de que es un barco pirata.

La canoa de la Pachamama no es la barca de San Pedro, no es la Iglesia de Jesucristo.

Cuales son las Puertas del Infierno?

La Catena Aurea de San Tomás de Aquino no enseña que son: Los pecados, los vicios y las herejías.

Jesucristo prometió que las Puertas del Infierno no prevalecerán contra la Iglesia Católica verdadera. Que es Santa.

En la Iglesia que fundó Jesucristo no hay cabida para los herejes.

Como enseñó el Papa San León IX: “La Santa Iglesia edificada sobre la piedra, esto es, sobre Cristo, y sobre Pedro… porque en modo alguno había de ser vencida por las puertas del infierno, es decir, por las disputas de los herejes , que seducen a los vanos para su ruina” ( 2 de septiembre de 1053)

En cambio la secta bergogliana ha sido vencida por las Puertas del Infierno

Papa Inocencio III: “De corazón creemos y con la boca confesamos una sola Iglesia, no de herejes, sino la Santa, Romana, Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva” ( Eius ejemplo, 18 de diciembre de 1208 )

Santo Tomás de Aquino, Introducción a la Catena Aurea:

“La sabiduría puede llenar los corazones de los fieles, y silenciar la terrible insensatez de los herejes, adecuadamente representados como las puertas del infierno”

San Jerónimo Yo tengo por puertas del infierno a los pecados y a los vicios o también a las doctrinas heréticas , que seducen a los hombres y los llevan al abismo.

Orígenes, homilia 1 in Matthaeum, 16 Son puertas del infierno todos los vicios espirituales en el orden sobrenatural y que son opuestos a las puertas de la justicia. Rábano También son puertas del infierno los tormentos y seducciones de los perseguidores y las obras malas y las palabras necias de los incrédulos, porque sólo sirven para enseñar el camino de la perdición.

El Catecismo de San Pío X nos enseña que los herejes no pertenecen a la Iglesia Católica. 225.- ¿Quiénes son los que no pertenecen a la comunión de los Santos? – No pertenecen a la comunión de los santos en la otra vida los condenados, y en ésta, los que están fuera de la verdadera Iglesia.

226.- ¿Quiénes están fuera de la verdadera Iglesia? – Está fuera de la verdadera Iglesia los infieles (como los mahometanos), los judíos, los herejes, los apóstatas, los cismáticos y los excomulgados. Aquí vemos que incluso los judíos para salvarse necesitan aceptar a Cristo como su Mesías Redentor. Papa Eugenio IV, El Concilio de Florencia, “Cantate Domino”, 1441: “La Santa Iglesia Romana cree firmemente, profesa y enseña que aquéllos que no están en el seno de la Iglesia Católica , no solamente los paganos, sino también los judíos o herejes y cismáticos, jamás compartirán la vida eterna, e irán irremediablemente al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que se hayan unido a la Iglesia antes de morir…”

Jorge Mario Bergoglio estaba descalificado para ser Papa porque en Argentina ya era un hereje.

El Papa Pablo IV declaró solemnemente que un hereje no puede ser elegido válidamente Papa.

Bergoglio no pertenece a la Iglesia porque desde Argentina ya se había separado de la Iglesia por su triple pecado de apostasía, herejía y cisma.

“Entre los candidatos capaces de ser elegidos válidamente están todos aquéllos que no están impedidos por la ley divina o por una ley eclesiástica invalidante … Los impedidos para ser elegidos válidamente son las mujeres, los niños que no han alcanzado la edad de la razón; Asimismo, los afectados de locura habitual, los no bautizados, los herejes, los cismáticos … “(Wernz-Vidal, Jus Canonicum 1: 415)

Es claro que Bergoglio no es Papa, porque antes de su invalida elección ya se había desviado de la fe en Argentina; donde había favorecido la herejía, entre otros graves pecados mortales como el vicio de la homosexualidad, las adopciones gay, el adulterio, la idolatría, la blasfemia y el sacrilegio.

Cristo es la Piedra angular con la que tropiezan los herejes.



1 Pedro 7. piedra de tropiezo, y piedra de escándalo para los que tropiezan en la palabra de la buena nueva, y no creen en Cristo , aun cuando fueron a esto destinados. Muchos bergoglianos citan las Promesas de Jesucristo para tratar de encubrir a Bergoglio. Pero ellos cometen una blasfemia al identificar la Iglesia de Jesucristo con la secta apostata de Bergoglio, donde vemos claramente que triunfan las herejías, los pecado y los vicios. Ya que al no cumplirse las promesas en la secta de Bergoglio, se están burlando de Jesús. San Cipriano: “Adherirse a un falso obispo de Roma es estar fuera de la comunión con la Iglesia”.

El reinado del anticristo y la usurpación del Papado por el falso profeta no contradice la Promesas de Jesucristo ya que los herejes no forman parte de la Iglesia, puesto que ellos están excomulgados, no pertenecen a la Iglesia.

La anti iglesia es una imitación burlesca de la Iglesia que fundó Jesucristo.

En la secta de Bergoglio reina la apostasía, la herejía y el vicio.

En el remanente fiel descansa la Promesa de Jesucristo de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es decir de estar asistidos por el Espíritu Santo que nos guía y fortalece para permanecer fieles a la Sana Doctrina.

Así como se cumplió la promesa del Reinado de David en el mismo Jesucristo. Esta promesa también se cumple en Jesucristo que es el fundamento de la Iglesia, estableciéndola sobre si mismo, en la piedra de la confesión de Fe de San Pedro que creyó que Cristo era la Roca y reconoció que era el Mesías Redentor. San Juan Crisóstomo, homiliae in Matthaeum, hom. 54,2 Es decir, sobre esta fe y sobre esta confesión edificaré mi Iglesia. Palabras que dan a entender, que muchos creerán en lo mismo que ha confesado Pedro. El Señor bendice las palabras de Pedro y le hace pastor. San Agustín, retractationes, 1,21 Dije en cierto lugar hablando del apóstol San Pedro, que en él, como en una piedra, fue edificada la Iglesia. Pero no ignoro que después he expuesto en muchas ocasiones las palabras del Señor: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia” en el sentido de que la Iglesia está edificada sobre aquel a quien confesó Pedro diciendo: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”. Pues Pedro, llamado por esta piedra, representa la persona de la Iglesia que está edificada sobre esta piedra. El Señor no le dijo: Tú eres la piedra, sino tú eres Pedro y la piedra era Cristo ( 1Cor 10,4), a quien confesó Simón, así como a éste le confiesa toda la Iglesia y por esta confesión ha sido llamado Pedro. De estas dos opiniones puede elegir el lector la que le parezca más probable. San Hilario, in Matthaeum, 16 En este nuevo nombre se encuentra un fundamento admirable de la solidez de la Iglesia, digna de ser edificada sobre esta piedra, que hará desaparecer las leyes del infierno, las puertas del Tártaro y todos los cerrojos de la muerte. Por eso añade para manifestar la solidez de la Iglesia fundada sobre esta piedra: “Y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella”. Cirilo, thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate Según la promesa de Cristo, la Iglesia apostólica de Pedro permanece pura de toda seducción y a cubierto de todo ataque herético, por encima de todos los gobernadores, obispos y sobre todo los primados de las iglesias, en sus pontífices, en su completísima fe y en la autoridad de Pedro. Y cuando algunas iglesias han sido tildadas por los errores de alguno de sus individuos, sólo ella reina sostenida de un modo inquebrantable, impone silencio y cierra la boca a los herejes. Y nosotros, a no ser que estemos engañados por una falsa presunción de nuestra salvación, o tomados del vino de la soberbia, confesamos y predicamos juntamente con ella la verdad y la santa tradición apostólica en su verdadera forma.

Bergoglio no confiesa a Jesucristo al contrario se opone a Cristo.

Y sabemos que esta es la obra del Anticristo. También aquí podemos comprobar que Bergoglio es un cismático que se ha separado de la Tradición apostólica, de todos los papas anteriores, por lo tanto también se ha separado de San Pedro y se ha separado de Jesucristo.

Orígenes, homilia 1 in Matthaeum, 16 También a nosotros -por una revelación del Padre que está en los cielos ( Ef 3), revelación que tendrá lugar si nuestra conversión está en los cielos- se nos dirá: “Tu eres Pedro, etc.”, si confesáremos que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. Porque todo el que imita a Cristo es piedra y aquel, contra el que prevalecieren las puertas del infierno, ni es la piedra sobre que edificó Cristo su Iglesia, ni es la Iglesia, ni es la parte de la Iglesia que el Señor edifica sobre la piedra. Ya son muchos los ejemplos donde Bergoglio por medio de la herejía del indiferentismo religioso ha negado la fe.

Bergoglio no tiene las Llaves de San Pedro:

El documento masónico Alta Vendita describe el plan masónico de usar el papado para llevar a las personas a la apostasía en nombre de la falsa obediencia: “Dentro de cien años… Los Obispos y sacerdotes pensarán que están marchando detrás de la bandera de las llaves de Pedro cuando en realidad van a seguir nuestra bandera… Las reformas tendrán que ser impuesta en nombre de la obediencia . ” Papa San Clemente I:

“Los maestros heréticos pervierten las Escrituras y tratar de entrar en el cielo con una llave falsa , porque ellos han formado sus asambleas humanas posterior a la Iglesia Católica. De la Iglesia previamente existente y verdadera, es muy claro que estas herejías posteriores, y otras que han llegado a ser desde entonces, son copias falsificadas y novedosas invenciones.”

Orígenes, homilia 1 in Matthaeum, 16 Sea, pues, irreprensible el que ata o desata a otro, a fin de que sea también digno de atar y desatar en el cielo. Las llaves del Reino de los Cielos sólo se dan como recompensa a aquel que por su virtud puede cerrar las puertas del infierno. Y todo el que comenzare a practicar toda clase de virtudes, se abre a sí mismo la puerta del Reino de los Cielos, esto es, se la abre el Señor con su gracia, de suerte que la misma virtud es a un mismo tiempo puerta y llave de la puerta. Pueda ser que cada virtud sea el Reino de los Cielos.

Rábano

Con razón se dio las llaves del Reino de los Cielos a aquel, que confesó con más devoción que los demás, al Rey de los cielos. De esta manera se hizo saber a todos, que sin esta fe y sin esta confesión, no entraría nadie en el Reino de los Cielos. Se entiende por llaves el poder y el derecho de discernir. El poder para que ate y desate y el derecho de discernir, para que distinga a los dignos de aquellos que no lo son.

La Biblia nos advertía que esta Gran Apostasía tendría lugar antes de la Segunda Venida de Jesucristo. En la Historia de nuestra Iglesia podemos ver claramente que aunque el papado ha sido usurpado por varios anti Papas, la doctrina de la Iglesia permanecerá por siempre invariable.

San Maximiliano Kolbe advirtió que antes del triunfo del Reinado del inmaculado corazón de María el comunismo se tomaría el Vaticano. Como lo advirtió la Virgen en la Salette Roma ha perdido la fe y se ha convertido en la sede del anticristo. Pero la Iglesia permanece inmutable en el remanente fiel.

La secta bergogliana no es apostólica es cismática.

Actualmente existe un gran cisma invertido que muchos no están viendo, pero precisamente todo el que se une a Bergoglio en la herejía es un cismático, que se ha separado de la Iglesia que fundó Jesucristo.

Bergoglio + herejía= Cisma.

Papa Pío XII, Mystici Corporis Christi (# 23), 29 de junio de 1943: “Puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía o la apostasía” El que se une a un hereje no es discípulo de Jesucristo sino del Hereje. Así como los que se unieron al heresiarca Lutero en su rebelión. “Cuando la razón se rebela contra la verdadera fe de Cristo y se hace adicta a la herejía, huye de Cristo y se convierte en esclava del hereje al que sigue, descarriada por el diablo y perdida en los vericuetos del error.” (Santo Tomás Moro)

San Vicente Ferrer explicó que unirse a un falso papa es un grave pecado contra el Primer Mandamiento y un pecado de idolatría. Y también dijo: que Si existe el cisma, es necesario que haya cismáticos, que no son precisamente los que obedecen al papa verdadero, sino los que obedecen al falso cual si fuera legítimo.

En conclusion quien se une a Bergoglio comete adulterio espiritual, se separa de la Iglesia católica para unirse a una iglesia concubina, que el apocalipsis llama ‘Ramera’, donde no hay salvación sino perdición. Papa León XIII, Satis Cognitum (# 5), 29 de junio de 1896: “Quien se separa de la Iglesia para unirse a una esposa adúltera, renuncia a las promesas hechas a la Iglesia. Quien abandona a la Iglesia de Cristo no logrará las recompensas de Cristo.”