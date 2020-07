McCarrick sobre la elección de Bergoglio: “¡Lo conseguimos!”

El influyente caballero italiano: McCarrick “pregonó las alabanzas” de Bergoglio antes del Cónclave (30 de junio de 2020) ver (…)Antes de dar la última información, me gustaría decir unas palabras sobre por qué continuamos siguiendo e investigando la historia.Siempre hemos creído aquí en Roma Locuta Est, particularmente con respecto a la historia de McCarrick, que hay gente ahí fuera con trozos y piezas de este rompecabezas, incluso si no se dan cuenta de lo que tienen. Pueden estar en Roma. Pueden estar en Buenos Aires. Pueden estar en otro lugar. Roma Locuta Est ha seguido investigando, por ejemplo, identificando recientemente a un testigo contemporáneo que afirmó que McCarrick efectivamente “alabó a Bergoglio” antes del cónclave de 2013No puedo decir lo que significa en última instancia. Por lo menos, nosotros y otros podríamos contribuir con un par de datos al registro histórico con respecto a algunas de las maniobras pre-conceptuales. Ciertamente eso, pero también existe la posibilidad a largo plazo de que algunos de los hechos ya descubiertos o aún no descubiertos, tomados individual o colectivamente, puedan algún día ser considerados dignos de una mayor investigación por las autoridades de la Iglesia, es decir, las “pruebas concretas” del cardenal Burke.Roma Locuta Est tiene una solicitud permanente para que los sacerdotes, obispos y/o cardenales que se encuentran en Roma o los que podrían haber estado en Roma en 2013 (también seminaristas del Colegio Norteamericano) se pongan en contacto con nosotros con cualquier información de interés relacionada con McCarrick y el cónclave de 2013 (también laicos). Estoy absolutamente seguro de que algunos de ustedes tienen piezas de este rompecabezas, tal vez una conversación casual con McCarrick, o una observación – tal vez, más obviamente, verlo con un prominente laico italiano en el Colegio Norteamericano a principios de marzo de 2013, etc. El anonimato de aquellos que nos contacten será protegido.Lo dicho anteriormente es como antecedente. Por suerte,Una vez más, continuamos nuestros esfuerzos para reunir información y desarrollar pistas, ya sea en Roma, Buenos Aires, o en cualquier otro lugar. Si usted lee esto, y sabe algo acerca de lo que realmente sucedió, o incluso si usted puede tener sólo una pequeña pieza de este rompecabezas, pero que aún no ha sido reportada, por favor contáctenos.