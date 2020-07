El presidente polaco reelegido, de rodillas ante Dios

El presidente polaco, Andrzej Duda, firmó el miércoles un documento del programa llamado “Tarjeta familiar”. Incluye garantías de beneficios a favor de la familia y entradas que protegen la institución del matrimonio.

“La familia es una base de la sociedad y requiere una protección especial del estado”, dijo el presidente el miércoles, y agregó que la Constitución garantiza el apoyo a la familia y al matrimonio como una relación entre una mujer y un hombre, y la maternidad. .

“La Tarjeta familiar muestra precisamente aquellos elementos básicos en los que me comprometo a proteger a la familia como tal y a proteger los intereses de la familia”, dijo el presidente polaco.

“No hay y nunca habrá un matrimonio de otro tipo que no sea la relación de un hombre y una mujer. No hay aprobación para la adopción de niños por las parejas del mismo sexo. Esta es una ideología extranjera y no existe la posibilidad de que tal ocurrencia pueda funcionar en nuestro país ”, dijo Duda.

También hizo hincapié en la importancia del apoyo financiero para las familias, mencionando el programa de beneficios para niños Family 500+, en virtud del cual cada niño en una familia recibe 500 PLN (111,95 euros) cada mes, así como el programa de beneficios para niños 300+ y apoyo escolar. para madres MamaPlus.

También señaló su recientemente anunciado cupón turístico PLN 500 para cada niño que las familias polacas usarán durante las vacaciones en medio de la crisis y prometió un apoyo especial para las familias que crían niños con discapacidades

Este punto del documento también se refiere al apoyo a las familias que crían niños con discapacidades. El presidente también se ha obligado a ayudar a los padres solteros que crían a sus hijos solos.

Otro tema cubierto por la Tarjeta es el apoyo a los pensionistas. El Presidente desea que se mantenga la edad de jubilación reducida (65 para hombres, 60 para mujeres) junto con medicamentos gratuitos para personas mayores de 75 años, así como beneficios para los abuelos que ayudan a criar hijos.