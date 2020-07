“Cristovisión ”, El Canal Marxista de la Conferencia Episcopal Colombiana

Pero el caso de Claudia López no es casual. Por los estudios del canal han pasado con igual suerte personajes como el hoy Secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, ex viceministro de gobierno de la administración Santos, y responsable de la Política Pública Homosexualista del Gobierno Santos (Decretos 410 y 762 de 2018), o Humberto De La Calle, negociador del gobierno Santos en La Habana, tristemente célebre no sólo por garantizar la impunidad de las FARC, sino además de incluir en los acuerdos un capítulo de género basado en la idea según la cual: “No se nace siendo hombre, se llega a serlo; no se nace mujer, se llega a serlo”.

Cristovisión también ha sido terreno fértil para difundir otras ideas funcionales a la izquierda y el marxismo cultural, como el indigenismo y el socialismo a través de Rigoberta Menchú o Angelino Garzón.