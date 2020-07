Bergoglio introduce una expresión herética marxista en las Letanías de Loreto

El Arzobispo Luigi Negri analiza que las motivaciones de Francisco están “basadas en una forma mundana de pensar” que apoya lo “políticamente correcto”.

Negri no habría introducido la invocación, pero cree que “no es herética”.

Si el arzobispo Luigi Negri desea ser honesto y fiel a la doctrina católica, debe profundizar un poco más, entonces se dará cuenta de que esta “inclusión” es herética, ya que el Obispo al reconocer que es “políticamente correcta” producto de un forma “mundana de pensar” está reconociendo que la expresión es liberal y el liberalismo es herejía y pecado. Esa forma de pensar no es católica sino parte de la ideología marxista masónica. Es parte de la agenda liberal que busca imponer el marxismo cultural.

Esta novedad herética pertenece a la herejía modernista y es parte de la herejía del indiferentismo religioso.

Como Afirmó el Papa San León Magno “El diablo siempre está descubriendo algo nuevo en contra de la verdad”

San Vicente de Lerins advirtió: “Toda novedad en la fe es una señal inequívoca de herejía”.

San Pablo nos advierte que debemos rechazar todas las novedades heréticas. Y que debemos anatematizar a los herejes que predican un falso evangelio. El Magisterio de nuestra Iglesia excomulga automáticamente a los cómplices de los herejes.



Sínodo de Letrán –Condenación a quien no rechaza a los herejes.

San Vicente de Lerins: “cualquiera que fuese el que intentase modificar la fe recibida, este tal sea anatema”.

Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, sesión 8, 22 de noviembre de 1439, ex cathedra: “Sexto, ofrecemos a los enviados esa regla compendiosa de la fe compuesta por el bendito Atanasio, que es la siguiente: “Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica; y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. “Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad; sin confundir las personas ni separar las sustancias. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu santo; pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. (…) Y en esta Trinidad, nada es antes o después, nada mayor o menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales, de suerte que, como antes se ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo la unidad en la Trinidad que la Trinidad en la unidad. El que quiera, pues, salvarse, así ha de sentir de la Trinidad. “Pero es necesario para la eterna salvación creer también fielmente en la Encarnación de nuestro Señor Jesucristo (…) hijo de Dios, es Dios y hombre. (…) Ésta es la fe católica y el que no la creyere fiel y firmemente, no podrá salvarse”

“Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo”.

Remigio (Catena Aurea)