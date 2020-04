“Rezar es un derecho de la gente”, “Impedir el Culto es propio de una dictadura”: Mons. Giovanni D’Ercole

Obispo italiano: “Impedir el culto es dictadura”

“Rezar es un derecho de la gente”, asegura Mons. Giovanni D’Ercole, obispo de Ancona, en un vídeo publicado en la web Affaritaliani.it. “Es propio de una dictadura arbitraria impedir el culto, que es uno de los derechos fundamentales, y en esto no se puede transigir”. “Debemos mirar las cosas con objetividad: la iglesia no es el lugar de los contagios, no hay que tolerar que se propague esta idea”, insiste Mons D’Ercole. Y luego, dirigiéndose al comité científico que asesora al gobierno y tras el que se escuda el primer ministro: “Pero, ¿quién os ha dicho que la iglesia sea un lugar de contagio? Nuestra experiencia nos dice que la iglesia no es el lugar de contagio. Y, además, somos personas serias, nos importa la salud de la gente”.