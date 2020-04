Bergoglio viene a nombre propio, no como Vicario de Cristo

Ahora es oficial: incluso Francisco no se considera verdadero Papa

El Anuario Pontificio 2020 oficializó que Francisco no es “Papa” en la forma que sus predecesores fueron Papas.

El Anuario del año pasado todavía presentaba a Jorge Mario Bergoglio como:

Vicario de Jesucristo

Sucesor del Príncipe de los Apóstoles

Supremo Pontífice de la Iglesia Universal

Primado de Italia

Arzobispo y Metropolitano de la Provincia de Roma

Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano

Siervo de los Siervos de Dios

Ahora, el primero y único título de Bergoglio es “Jorge Mario Bergoglio”. A este nombre le sigue su biografía, la cual ocupa dos tercios de la página.

Los títulos reales de un verdadero Papa ahora son mencionados solamente en un pequeño impreso después de la biografía, bajo el encabezado “Títulos históricos” (“Titoli storici”).

Con esto, el Vaticano confirma que el Papa como sucesor de San Pedro ha pasado a ser un fenómeno del pasado, mientras que Bergoglio, como “Papa” se celebra a sí mismo.

Ya Benedicto XVI jugueteó con los títulos del Romano Pontífice cuando en marzo del 2006, sin una buena razón, se deshizo del título de “Patriarca de Occidente”.

Juan 5:43

Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan; en cambio, si viniera otro en nombre propio, a ése lo aceptarían.

Viganò: éste no fue un gesto de “humildad”

Es imposible atribuir los cambios en el Anuario Pontificio “a un gesto de humildad”, porque esto no se conduce al poner el nombre de Bergoglio destacado en forma tan llamativa, escribe el 4 de abril el arzobispo Carlo Maria en el sitio web Patreon.com.

Para Viganó, “parece posible” ver en esto la admisión de una “usurpación”, que indica que Bergoglio ha repudiado los títulos pontificios y reina ahora en la Iglesia como una persona privada.

Viganò considera esto como un acto por el cual Bergoglio se convierte en un “tirano” que tiene “las manos libres para demoler la Iglesia desde adentro, sin tener que responder a nadie”.

Se pregunta si los esfuerzos de Bergoglio para rehabilitar a Judas “no fueron un chapucero intento de exonerarse”.

