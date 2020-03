Ningún obispo puede derogar nuestro derecho canónico a los Sacramentos

Restore-DC-Catholicism

Sigo horrorizado por los católicos fieles que están uniéndose a la prohibición inconstitucional del gobierno sobre reuniones numerosas.

La Primera Enmienda garantiza, entre otras cosas, la libertad de religión y la libertad de reunión.

Elogio a los sacerdotes que están “trabajando en torno” a las acciones draconianas de sus obispos, cuando esas acciones superan a las de la autoridad civil en tiranía y en el desprecio absoluto de sus mandatos sacerdotales.

Varios pastores están llevando a cabo confesiones en los aparcamientos. Otros están exponiendo el Santísimo Sacramento en las iglesias para que pueda ser visto y adorado desde fuera. Otros ritos no romanos siguen celebrando la misa, o la Divina Liturgia según su terminología.

Pero de nuevo, las contorsiones mentales que algunos católicos usan para justificar ciertas actitudes es algo digno de ver. No son pocos los que afirman que los católicos en estado de gracia no tienen derecho a recibir los sacramentos. A lo que ahora respondo: “EN LA LEY CANÓNICA, SÍ TIENEN DICHO DERECHO”. El canon 213 afirma expresamente esa verdad.

Muchas veces hemos citado el Canon 915, detallando que los católicos “perseverantes en pecado grave y manifiesto” no deben ser admitidos a la Comunión. Sin embargo, examinen los Cánones 912 – 923.

Preveo un intento absurdo ahora y lo anularé inmediatamente. El canon 912 dice que “todo bautizado -que no esté prohibido por la ley- puede y debe ser admitido a la Sagrada Comunión”. “Ley” en este contexto significa ley eclesiástica, no civil; de lo contrario tendríamos que concluir que los católicos chinos no pueden recibir la Sagrada Comunión.

Ahora, ¿los obispos realmente nos prohíben la misa? Bueno, en realidad son bastante inteligentes en eso. En el Derecho Canónico, no pueden hacerlo. Están cerrando iglesias y nos exhortan a permanecer en casa y tal vez que veamos una transmisión en vivo de la misa. En algunas discusiones en las que he planteado la idea de salir de mi diócesis para ir a misa, me dicen que estoy “siendo desobediente”. No, no lo soy. Tengo el derecho canónico de ir a misa. Además, los obispos nunca nos ordenaron directamente que no fuéramos a misa. No pueden, y lo saben. Simplemente hacen algunas sugerencias astutas y esperan que los católicos crean que se les prohíbe asistir. De hecho, algunos ingenuamente toman la sugerencia y la llevan a cabo, probablemente sin detenerse a pensar en el asunto.

Veamos la Confesión a través del prisma del Derecho Canónico, comenzando con el canon 960. Ese canon establece que el pecado grave sólo puede ser remitido a través del Sacramento de la Confesión, exceptuando únicamente la “imposibilidad física o moral”.



La cobardía equívoca de los obispos, por la que cierran tan arrogantemente sus confesionarios, NO constituye ese tipo de imposibilidad. Dios bendiga a los sacerdotes mencionados que han ideado formas de trabajar en torno a las directivas irresponsables de sus prelados. El canónigo 986 es bastante explícito sobre el deber de los sacerdotes de estar disponibles para la confesión, particularmente cuando el penitente está en peligro de muerte.

Así que, compañeros católicos, cuestionen a sus obispos. Vayan fuera de su diócesis a recibir los sacramentos, si es necesario. Recuerden que su primer deber ante Dios es su propia salvación y la de sus familias. La salud física, por buena que sea, tiene menos prioridad para la salvación.