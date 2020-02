Obispo René Gracida: Francisco es quizás papa, pero de “algún otro culto”

en.news

“Francisco, el Misericordioso” es quizás “un papa válido para alguna otra iglesia o culto”, escribe el obispo retirado de Corpus Christi, René Gracida, de 96 años, en Abyssum.org (25 de febrero).

Sin embargo, “Francisco no es ni ha sido nunca Papa de la Iglesia Católica Romana”.

Gracida declaró varias veces antes que Francisco es un “antipapa”.

El obispo escribe que su “intuición (quizás guiada por el Espíritu Santo) me dijo que Jorge Bergoglio no es realmente el Papa” desde el momento en que salió al balcón de San Pedro, “vestido incorrectamente” y “flanqueado por dos hombres que yo tengo razones para creer que eran homosexuales”.

Obispo René Gracida:

Profecía de la monja alemana Ana Catalina Emmerich: Vi también en Alemania a eclesiásticos mundanos y protestantes iluminados manifestar deseos y formar un plan para la fusión de las confesiones religiosas y para la supresión de la autoridad papal. (AA.III.179)

¡… y este plan tenía, en Roma misma, a sus promotores entre los prelados! (AA.III.179)

Ellos construían una gran iglesia, extraña y extravagante; todo el mundo tenía que entrar en ella para unirse y poseer allí los mismos derechos; evangélicos, católicos, sectas de todo tipo: lo que debía ser una verdadera comunión de los profanos donde no habría más que un pastor y un rebaño. Tenía que haber también un Papa pero que no poseyera nada y fuera asalariado. Todo estaba preparado de antemano y muchas cosas estaban ya hechas: pero en el lugar del altar, no había más que desolación y abominación. (AA.III.188)

