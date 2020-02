El obispo Wiesław Mering no tiene autoridad para suspender a su compañero obispo critico de Bergoglio Jan Pawel Lenga

El obispo Wiesław Mering excediendo su autoridad le prohibió a su compañero obispo Jan Pawel Lenga celebrar misa y predicar porque Lenga tuvo la valentía de denunciar a Bergoglio como hereje y de llamarlo anticristo.

Frà Alexis Bugnolo

hace 5 horas

Martes 25 de febrero de 2020 7:24:21 am PST

El obispo local no tiene autoridad para suspender a un compañero obispo. Y Lenga no sigue las instrucciones del obispo local.

Wiesław Mering no tiene autoridad para prohibirle a otro obispo celebrar la misa y predicar.

El obispo de Włocławek, monseñor Wiesław Mering, prohibió al ex arzobispo de Karaganda/Kazajistán, monseñor Jan Pawel Lenga, de 69 años, predicar y celebrar Misa en público.

Lenga fue ordenado sacerdote en forma secreta en 1980 en la Unión Soviética y ha combatido durante muchos años a los regímenes totalitarios. Desde su jubilación ha estado residiendo en el santuario de Licheń, en la diócesis de Włocławek.

El canciller diocesano, el padre Artur Niemira, dijo a KAI que la prohibición también se aplica a contactos con los medios de comunicación. Permanecerá en el lugar hasta que se anuncien otras restricciones por parte del Vaticano.

Lenga describe a Francisco como un anticristo y hereje: durante las liturgias, menciona a Benedicto XVI en vez de a Francisco. Fue Lenga quien hizo a monseñor Athanasius Schneider obispo auxiliar en Karaganda.

Aquí es donde cae la máscara de la falsa misericordia junto con la máscara del falso ecumenismo y el falso respeto de la “conciencia” que los herejes modernistas usan como excusa para promover el pecado. Aquí se desbarata el falso argumento que utilizan los herejes modernistas para liderar una rebelión interna contra Dios y contra la Iglesia para así promover los sacrilegios. Los bergoglianos heréticos se unen a los masones, a todos los ateos, paganos, apóstatas, blasfemos y herejes que existen en el planeta; siempre y cuando se unan y acepten al antipapa Bergoglio.

“Cristo me dio la autoridad a través de la Iglesia para proclamar la Verdad a tiempo y a destiempo, y haré esto hasta que muera”, declaró el arzobispo jubilado Jan Pawel Lenga, de 69 años, después haber sido suspendido de facto por el obispo de Włocławek (Polonia), monseñor Wiesław Mering.

Wiesław Mering recientemente aplaudió el manifiesto marxista pagano ´Querida Amazonia´de Bergoglio.