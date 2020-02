Una propuesta para deponer al heresiarca Bergoglio

Frà Alexis Bugnolo

From Rome

Como católicos leales al Dios Verdad, amantes de Jesucristo y no dispuestos a ver a la Santa Madre Iglesia violada diariamente ni un día más, tenemos la obligación de hacer ALGO real y efectivo para resolver la crisis de la Iglesia que comenzó hace siete años con la salida del Papa Benedicto XVI del Vaticano.

Ya ha habido suficientes lamentaciones, análisis e investigaciones al respecto. Ahora es el momento de actuar.

Aquí está mi propuesta, que espero y rezo para que sea aceptada por todos los que comparten este mismo deseo de proteger a la Santa Madre Iglesia y promover la salvación de las almas.

La propuesta es simple y sencilla:

1. Una Llamada Unificada y Universal por los sitios web católicos, Blogs, Páginas de FaceBook,

Cuentas de Twitter, Foros, etc., para ser publicada el 28 de febrero de 2020, el séptimo aniversario de la salida del Papa Benedicto del Vaticano,

2. Llamando a todos los católicos a apoyar el LLAMADO A UNA INVESTIGACIÓN INTERNACIONAL DE LA CORRUPCIÓN EN EL VATICANO,

3. En el cual la evidencia para 1) una fallida Renuncia Papal, 2) un Cónclave inválido y 3) la auto deposición por razón de la pertinacia y manifiesta herejía formal de Jorge Mario Bergoglio,

4. Será presentado a los obispos, teólogos católicos invitados y canónigos, en presencia de los periodistas

5. Al final de lo cual habrá un voto para convocar o no, en base a las pruebas presentadas, un Sínodo Extraordinario del Colegio Apostólico (todos los obispos católicos),

6. para juzgar los casos presentados en la investigación y dictar anatemas a todos los que se resistan a las normas del derecho canónico en contra de que se rectifiquen los problemas denunciados.

7. Para ello, cada sitio web católico o cuenta de medios de comunicación social que participe, el 28 de febrero de 2020, pedirá voluntarios entre los profesionales católicos (De ámbito Legal y Publicidad especialmente) para organizar y financiar la Investigación Internacional, invitar a Obispos y Canonistas y Cardenales, y gestionar los contactos con la Prensa Internacional.

Para adherirse a esta propuesta, copie y pegue el texto de esta propuesta y publíquelo con el título: LA PROPUESTA DEL 28 DE FEBRERO.

Si va a participar en la publicación de este llamamiento, deje un comentario aquí utilizando una dirección de correo electrónico real para que me pueda contactar con usted. Tengan en cuenta que no deben incluir su dirección de correo electrónico en el comentario, sino que la usen para registrarse y hacer el comentario. De esa manera yo puedo verlo, pero el público no puede. En su comentario incluya un enlace a su sitio web, página de FB o cuenta de medios sociales o blog, para que todos podamos mantenernos al tanto de los participantes.

Mientras tanto, compartan esta noticia sobre este evento con todos tus lectores para que podamos reclutar la mayor cantidad de participantes a nivel internacional para este anuncio del 28 de febrero.