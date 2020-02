Es Vox Populi que Bergoglio es masón

La Voz de España CANAL 5 RADIO

“Lo de Bergoglio y la masonería es Vox Populi”

El Periodista Católico español Arturo Picatoste comenta:

TODO CATÓLICO HA DE EXIGIR a Bergoglio que rompa ya con la diabólica y masónica agenda 2030 de la ONU. Basta ya. Ni un minuto más apoyando con tanto entusiasmo y liderando con tanto descaro esa agenda absolutamente anticristiana. Que deje de ser su mentor y líder, que deje de apoyar sus políticas masónicas, y que la denuncie por primera vez como anticristiana.

Los católicos no necesitamos ver su carnet de pertenencia masónica, si es que lo tuviera, o fotos de su participación en actividades masónicas, ni analizar los símbolos masones de su escudo papal (aunque cambie el número de puntas a su estrella y demás). Nos basta constatar sus gestos, sus documentos, sus discursos y su apoyo entusiasta a la agenda masona 2030 para decirle que eso es ABSOLUTAMENTE INADMISIBLE, IMPROPIO E INCOMPATIBLE con un simple católico, mucho menos con el cargo que pretende ostentar en la silla de Pedro.

La pregunta es muy simple y nos la haremos una y otra vez, porque no estamos dispuestos a renunciar a nuestro uso de la razón:

si Bergoglio no es masón, ¿por qué sigue liderando una agenda masónica de la ONU, a la que apoya con entusiasmo y que le genera tantas felicitaciones de los amos de este mundo?

Mientras siga liderando y apoyando la agenda 2030, Jorge Mario Bergoglio se hace del todo incapaz para representar a un solo católico. Representará a falsos católicos, pero no a católicos mínimamente normales, que saben que la masonería y sus principios son incompatibles con la fe y sana doctrina católica.

Es vox populi que Bergoglio es uña y carne con los principios masónicos, porque esconderse no se esconde en sus gestos, palabras y discursos.

En el programa del miércoles 5 de febrero de 2020 lo pudimos ver en ese programa de radio de internet en Canal 5 donde hablaron de Bergoglio y su vinculación con la masonería (el corte del vídeo pertenece a ese programa). Es patético para la dignidad de la Iglesia que hasta en programas de cultura y política general tenga que salir a la palestra este ignominioso asunto… Sólo los católicos ingenuos que se dejan enredar por su doble discurso masónico, es decir, por aquellas veces que parece católico, se agarran a eso para no querer ver la completa realidad y su verdadera identidad y preferencias. Y se olvidan que Jesucristo enseñó que no valen las medias tintas, que no se puede servir a dos señores. Por tanto, Jorge Mario Bergoglio ha de elegir a quien quiere servir: a Dios o al Diablo. De momento su elección es clara y firme, y no tiene viso alguno de cambiar, porque su apuesta es total por la diabólica agenda 2030.

A ver si se enteran algunos que comunismo y catolicismo son incompatibles; así como liberalismo y catolicismo.

ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS:

SEÑOR JESUCRISTO, HIJO DEL PADRE, MANDA AHORA TU ESPÍRITU SOBRE LA TIERRA. HAZ QUE EL ESPÍRITU SANTO HABITE EN EL CORAZÓN DE TODOS LOS PUEBLOS, PARA QUE SEAN PRESERVADOS DE LA CORRUPCIÓN, DE LAS CALAMIDADES Y DE LA GUERRA. QUE LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS, QUE UN DÍA ERA MARÍA, SEA NUESTRA ABOGADA.

AMÉN

Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum. Benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae.

Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos.

